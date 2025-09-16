通貨 / DE40
DE40: Germany 40 Index
23707.10 EUR 8.00 (0.03%)
セクター: インデックス ベース: US Dollar 利益通貨: Euro
DE40の価格は、本日0.03%変化しました。日中は、23655.10EURの安値と23788.10EURの高値で取引されました。
ドイツDAX 40指標ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。履歴チャートは、米ドル価格が過去にどのように変化したかを示しています。異なる時間枠に切り替えることで、分、時間、日、週、月ごとに価格の傾向とダイナミクスを監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
DE40 News
- 欧州株式市場は上昇傾向、米連邦準備制度の利下げが楽観論を醸成
- European stocks edge higher; Fed rate cut breeds optimism
- FTSE 100：英中銀が金利据え置き、株価上昇、ポンド安定；Pets at Home急落
- FTSE 100 today: Stocks rise as BoE holds, pound steady; Pets at Home slumps
- 米連邦準備制度の利下げ後、欧州株式は上昇；イングランド銀行の会合を控える
- European stocks rise after Fed cut; Bank of England set to meet
- Morning Bid: There are Fed weeks where decades happen
- FTSE 100：インフレ率横ばいで指数上昇、GSKは米国に300億ドル投資へ
- 欧州株式市場、FRB利下げ決定前に上昇、英国CPIは3.8%で横ばい
- European stocks edge higher ahead of Fed rate decision; U.K. CPI steady at 3.8%
- European fund managers turn more bullish on global growth despite weak U.S. jobs
1日のレンジ
23655.10 23788.10
1年のレンジ
18186.50 24653.10
- 以前の終値
- 23699.10
- 始値
- 23719.90
- 買値
- 23707.10
- 買値
- 23707.40
- 安値
- 23655.10
- 高値
- 23788.10
- 出来高
- 17.979 K
- 1日の変化
- 0.03%
- 1ヶ月の変化
- 0.13%
- 6ヶ月の変化
- 4.81%
- 1年の変化
- 25.11%
19 9月, 金曜日
09:00
EUR
- 実際
-
- 期待
- 前
09:30
EUR
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K
19:30
EUR
- 実際
-
- 期待
- 前
- 125.7 K