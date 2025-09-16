クォートセクション
通貨 / DE40
DE40: Germany 40 Index

23707.10 EUR 8.00 (0.03%)
セクター: インデックス ベース: US Dollar 利益通貨: Euro

DE40の価格は、本日0.03%変化しました。日中は、23655.10EURの安値と23788.10EURの高値で取引されました。

ドイツDAX 40指標ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。履歴チャートは、米ドル価格が過去にどのように変化したかを示しています。異なる時間枠に切り替えることで、分、時間、日、週、月ごとに価格の傾向とダイナミクスを監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
23655.10 23788.10
1年のレンジ
18186.50 24653.10
以前の終値
23699.10
始値
23719.90
買値
23707.10
買値
23707.40
安値
23655.10
高値
23788.10
出来高
17.979 K
1日の変化
0.03%
1ヶ月の変化
0.13%
6ヶ月の変化
4.81%
1年の変化
25.11%
19 9月, 金曜日
09:00
EUR
ECB Lagarde総裁スピーチ
実際
期待
09:30
EUR
ECB Supervisory Board Member Tuominen Speech
実際
期待
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K
19:30
EUR
CFTC EUR投機筋ポジション
実際
期待
125.7 K