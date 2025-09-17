Devises / DE40
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
DE40: Germany 40 Index
23653.50 EUR 45.60 (0.19%)
Secteur: Indice Base: US Dollar Devise de profit: Euro
Le cours de DE40 a changé de -0.19% aujourd'hui. Au cours de la journée, il a été négocié à un minimum de 23595.60 EUR et à un maximum de 23788.10 EUR.
Suivez la dynamique de Indice allemand DAX 40. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. Le graphique historique montre comment le prix de Dollar américain a changé dans le passé. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des prix par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DE40 Nouvelles
- FTSE 100 aujourd’hui : l’indice baisse, la livre tombe à 1,34$ ; les ventes au détail britanniques augmentent
- FTSE 100 today: Index drops, pound falls to $1.34; U.K. retail sales climb
- Les actions européennes en légère hausse ; la baisse des taux de la Fed alimente l’optimisme
- European stocks edge higher; Fed rate cut breeds optimism
- FTSE 100 today: Stocks rise as BoE holds, pound steady; Pets at Home slumps
- Les marchés européens en hausse après la baisse des taux de la Fed
- European stocks rise after Fed cut; Bank of England set to meet
- Morning Bid: There are Fed weeks where decades happen
- La BoC réduit ses taux : Comment profiter des marchés canadiens
- Le FTSE 100 aujourd’hui : L’indice progresse alors que l’inflation reste stable, GSK va investir 30 milliards $ aux États-Unis
Range quotidien
23595.60 23788.10
Range Annuel
18186.50 24653.10
- Clôture Précédente
- 23699.10
- Ouverture
- 23719.90
- Bid
- 23653.50
- Ask
- 23653.80
- Plus Bas
- 23595.60
- Plus Haut
- 23788.10
- Volume
- 53.739 K
- Changement quotidien
- -0.19%
- Changement Mensuel
- -0.10%
- Changement à 6 Mois
- 4.57%
- Changement Annuel
- 24.83%
20 septembre, samedi