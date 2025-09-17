CotationsSections
Devises / DE40
DE40: Germany 40 Index

23653.50 EUR 45.60 (0.19%)
Secteur: Indice Base: US Dollar Devise de profit: Euro

Le cours de DE40 a changé de -0.19% aujourd'hui. Au cours de la journée, il a été négocié à un minimum de 23595.60 EUR et à un maximum de 23788.10 EUR.

Suivez la dynamique de Indice allemand DAX 40. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. Le graphique historique montre comment le prix de Dollar américain a changé dans le passé. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des prix par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
23595.60 23788.10
Range Annuel
18186.50 24653.10
Clôture Précédente
23699.10
Ouverture
23719.90
Bid
23653.50
Ask
23653.80
Plus Bas
23595.60
Plus Haut
23788.10
Volume
53.739 K
Changement quotidien
-0.19%
Changement Mensuel
-0.10%
Changement à 6 Mois
4.57%
Changement Annuel
24.83%
20 septembre, samedi