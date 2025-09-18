Währungen / DE40
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
DE40: Germany 40 Index
23653.50 EUR 45.60 (0.19%)
Sektor: Stichwortverzeichnis Basis: US Dollar Gewinnwährung: Euro
Der Preis von DE40 hat sich heute um -0.19% geändert. Im Laufe des Tages wurde er vom Tief bei23595.60 EUR bis zum Hoch von 23788.10 EUR gehandelt.
Verfolgen Sie die Dynamik von Deutschland DAX 40 Index. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf die Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der US Dollar-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Preistrends und -dynamiken nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DE40 News
- AKTIEN IM FOKUS: Porsche und Volkswagen fallen nachbörslich - Prognose gesenkt
- ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax am großen Verfallstag wenig bewegt
- EQS-News: Porsche AG geht finalen Schritt in der Neuausrichtung der Produktstrategie (deutsch)
- Aktien Frankfurt Schluss: Dax am großen Verfallstag wenig bewegt
- Aktien Frankfurt: Dax schwächelt etwas nach Vortageserholung
- WOCHENAUSBLICK: Dax nach US-Zinssenkung auf Richtungssuche
- 3 Qualitäts-Aktien, die jetzt trotz Rekordbörsen noch Potenzial haben
- FTSE 100 today: Index drops, pound falls to $1.34; U.K. retail sales climb
- Zwei Dauerläufer-Aktien für jede Marktphase
- Aktien Frankfurt: Uneinheitlich nach Vortageserholung
- AKTIE IM FOKUS: Scout24 schwach nach Zukauf in Spanien und vor Dax-Aufnahme
- Continental: Soussan soll Aufsichtsratsvorsitz von Reitzle übernehmen
- ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Uneinheitlich nach Vortageserholung
- 93% Trefferquote, 202% Extrarendite – So dominiert die KI-Auswahl den Markt!
- Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax startet stabil nach Vortageserholung
- European stocks edge higher; Fed rate cut breeds optimism
- Aktien Frankfurt Ausblick: Ruhiger Wochenausklang erwartet
- 30.000 € Dividenden im Jahr: So gelingt der Weg zum passiven Einkommen
- AKTIE IM FOKUS 2: Aumovio an der Börse - Kombiniert mit Conti über Vortagsniveau
- ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax nach US-Zinssenkung von Kursrutsch erholt
- Aktien Frankfurt Schluss: Dax nach US-Zinssenkung von Kursrutsch erholt
- Fed senkt Zinsen 2025: Wie nachhaltig ist das Rally-Potenzial?
- AKTIEN IM FOKUS 2: Intel vorbörslich mit Kursfeuerwerk wegen Nvidia-Einstieg
- Aktien Frankfurt: Dax zieht kräftig an - US-Zinssenkung und US-Tech-Branchennews
Tagesspanne
23595.60 23788.10
Jahresspanne
18186.50 24653.10
- Vorheriger Schlusskurs
- 23699.10
- Eröffnung
- 23719.90
- Bid
- 23653.50
- Ask
- 23653.80
- Tief
- 23595.60
- Hoch
- 23788.10
- Volumen
- 53.739 K
- Tagesänderung
- -0.19%
- Monatsänderung
- -0.10%
- 6-Monatsänderung
- 4.57%
- Jahresänderung
- 24.83%
19 September, Freitag
09:00
EUR
- Akt
-
- Erw
- Vorh
09:30
EUR
- Akt
-
- Erw
- Vorh
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K
19:30
EUR
- Akt
- 117.8 K
- Erw
- Vorh
- 125.7 K