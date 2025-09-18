KurseKategorien
DE40: Germany 40 Index

23653.50 EUR 45.60 (0.19%)
Sektor: Stichwortverzeichnis Basis: US Dollar Gewinnwährung: Euro

Der Preis von DE40 hat sich heute um -0.19% geändert. Im Laufe des Tages wurde er vom Tief bei23595.60 EUR bis zum Hoch von 23788.10 EUR gehandelt.

Verfolgen Sie die Dynamik von Deutschland DAX 40 Index. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf die Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der US Dollar-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Preistrends und -dynamiken nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DE40 News

Tagesspanne
23595.60 23788.10
Jahresspanne
18186.50 24653.10
Vorheriger Schlusskurs
23699.10
Eröffnung
23719.90
Bid
23653.50
Ask
23653.80
Tief
23595.60
Hoch
23788.10
Volumen
53.739 K
Tagesänderung
-0.19%
Monatsänderung
-0.10%
6-Monatsänderung
4.57%
Jahresänderung
24.83%
19 September, Freitag
09:00
EUR
EZB Präsident Lagarde spricht
Akt
Erw
Vorh
09:30
EUR
Das EZB-Aufsichtsratsmitglied Tuominen spricht
Akt
Erw
Vorh
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K
19:30
EUR
CFTC EUR, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
117.8 K
Erw
Vorh
125.7 K