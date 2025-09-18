Der Preis von DE40 hat sich heute um -0.19% geändert. Im Laufe des Tages wurde er vom Tief bei23595.60 EUR bis zum Hoch von 23788.10 EUR gehandelt.

Verfolgen Sie die Dynamik von Deutschland DAX 40 Index. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf die Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der US Dollar-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Preistrends und -dynamiken nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.