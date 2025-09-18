FiyatlarBölümler
Dövizler / DE40
Geri dön - Endeksler

DE40: Germany 40 Index

23653.50 EUR 45.60 (0.19%)
Sektör: Endeks Baz: US Dollar Kâr para birimi: Euro

DE40 fiyatı bugün -0.19% değişti. Gün boyunca, Düşük fiyatı olarak 23595.60 EUR ve Yüksek fiyatı olarak 23788.10 EUR aralığında işlem gördü.

Almanya DAX 40 endeksi hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Fiyat grafiği, ABD doları fiyatının geçmişte nasıl değiştiğini gösterir. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak fiyat trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DE40 haberleri

Günlük aralık
23595.60 23788.10
Yıllık aralık
18186.50 24653.10
Önceki kapanış
23699.10
Açılış
23719.90
Satış
23653.50
Alış
23653.80
Düşük
23595.60
Yüksek
23788.10
Hacim
53.739 K
Günlük değişim
-0.19%
Aylık değişim
-0.10%
6 aylık değişim
4.57%
Yıllık değişim
24.83%
21 Eylül, Pazar