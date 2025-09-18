Dövizler / DE40
DE40: Germany 40 Index
23653.50 EUR 45.60 (0.19%)
Sektör: Endeks Baz: US Dollar Kâr para birimi: Euro
DE40 fiyatı bugün -0.19% değişti. Gün boyunca, Düşük fiyatı olarak 23595.60 EUR ve Yüksek fiyatı olarak 23788.10 EUR aralığında işlem gördü.
Almanya DAX 40 endeksi hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Fiyat grafiği, ABD doları fiyatının geçmişte nasıl değiştiğini gösterir. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak fiyat trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
23595.60 23788.10
Yıllık aralık
18186.50 24653.10
- Önceki kapanış
- 23699.10
- Açılış
- 23719.90
- Satış
- 23653.50
- Alış
- 23653.80
- Düşük
- 23595.60
- Yüksek
- 23788.10
- Hacim
- 53.739 K
- Günlük değişim
- -0.19%
- Aylık değişim
- -0.10%
- 6 aylık değişim
- 4.57%
- Yıllık değişim
- 24.83%
21 Eylül, Pazar