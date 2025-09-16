Moedas / DE40
DE40: Germany 40 Index
23699.10 EUR 311.20 (1.33%)
Setor: Índice Base: US Dollar Moeda de lucro: Euro
A taxa do DE40 para hoje mudou para 1.33%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23395.40 %ProfitCurrency% por %ContractSize% unidades e o mais alto foi 23724.10 %ProfitCurrency%.
Fique atualizado sobre a dinâmica de preços de Índice DAX 40 Alemanha. Cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente às mudanças do mercado. Gráficos históricos mostram como o preço de Dólar americano mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
DE40 Notícias
- STOXX 600 sobe com alta de ações de tecnologia liderada por chips após corte do Fed
- FTSE 100 today: Stocks rise as BoE holds, pound steady; Pets at Home slumps
- Ações de tecnologia lideram ganhos na Europa após o corte dos juros pelo Fed
- Bolsas europeias sobem após corte do Fed; Banco da Inglaterra se reúne hoje
- European stocks rise after Fed cut; Bank of England set to meet
- Morning Bid: There are Fed weeks where decades happen
- Ações europeias sobem com investidores aguardando decisão do Fed nos EUA
- FTSE 100 sobe enquanto inflação permanece estável e GSK planeja investir US$ 30 bilhões nos EUA
- Ações europeias sobem levemente antes da decisão de juros do Fed; IPC do Reino Unido estável em 3,8%
- European stocks edge higher ahead of Fed rate decision; U.K. CPI steady at 3.8%
- STOXX 600 recua com queda de ações de bancos e seguradoras antes da decisão do Fed
- European fund managers turn more bullish on global growth despite weak U.S. jobs
- Ações europeias caem com bancos e seguradoras recuando antes de decisão do Fed
- Ações europeias recuam marginalmente; reunião do Fed e dados econômicos em foco
- European stocks slip marginally; Fed meeting, economic data in focus
Faixa diária
23395.40 23724.10
Faixa anual
18186.50 24653.10
- Fechamento anterior
- 23387.90
- Open
- 23403.90
- Bid
- 23699.10
- Ask
- 23699.40
- Low
- 23395.40
- High
- 23724.10
- Volume
- 49.319 K
- Mudança diária
- 1.33%
- Mudança mensal
- 0.09%
- Mudança de 6 meses
- 4.78%
- Mudança anual
- 25.07%
18 setembro, quinta-feira
07:10
EUR
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
08:00
EUR
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
08:00
EUR
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
09:45
EUR
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
EUR
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
16:30
EUR
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh