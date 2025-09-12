Валюты / DE40
DE40: Germany 40 Index
23366.80 EUR 31.20 (0.13%)
Сектор: Индекс Базовая: US Dollar Валюта прибыли: Euro
Стоимость DE40 за сегодня изменилась на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23278.90 EUR, а максимальная — 23471.90 EUR.
Следите за динамикой цен на Индекс DAX 40 Германии. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Доллар США в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
23278.90 23471.90
Годовой диапазон
18186.50 24653.10
- Предыдущее закрытие
- 23398.00
- Open
- 23390.30
- Bid
- 23366.80
- Ask
- 23367.10
- Low
- 23278.90
- High
- 23471.90
- Объем
- 23.809 K
- Дневное изменение
- -0.13%
- Месячное изменение
- -1.31%
- 6-месячное изменение
- 3.31%
- Годовое изменение
- 23.32%
17 сентября, среда
07:30
EUR
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
09:00
EUR
- Акт.
- 0.1%
- Прог.
- 0.2%
- Пред.
- 0.2%
09:00
EUR
- Акт.
- 2.3%
- Прог.
- 2.3%
- Пред.
- 2.3%
09:00
EUR
- Акт.
- 2.0%
- Прог.
- 2.1%
- Пред.
- 2.1%
09:00
EUR
- Акт.
- 122.82
- Прог.
- Пред.
- 122.82
11:00
EUR
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
17:00
EUR
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.