DE40: Germany 40 Index

23646.90 EUR 259.00 (1.11%)
Sector: Índice Básica: US Dollar Divisa de beneficio: Euro

El coste de DE40 de hoy ha cambiado un 1.11%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 23395.40 EUR, mientras que el máximo ha alcanzado 23693.90 EUR.

Siga la dinámica de los precios en Índice DAX 40 de Alemania. La cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios en el mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Dólar estadounidense en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
23395.40 23693.90
Rango anual
18186.50 24653.10
Cierres anteriores
23387.90
Open
23403.90
Bid
23646.90
Ask
23647.20
Low
23395.40
High
23693.90
Volumen
20.257 K
Cambio diario
1.11%
Cambio mensual
-0.13%
Cambio a 6 meses
4.55%
Cambio anual
24.80%
