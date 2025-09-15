Divisas / DE40
DE40: Germany 40 Index
23646.90 EUR 259.00 (1.11%)
Sector: Índice Básica: US Dollar Divisa de beneficio: Euro
El coste de DE40 de hoy ha cambiado un 1.11%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 23395.40 EUR, mientras que el máximo ha alcanzado 23693.90 EUR.
Siga la dinámica de los precios en Índice DAX 40 de Alemania. La cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios en el mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Dólar estadounidense en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
DE40 News
- Continental cae 21% mientras Aumovio comienza a cotizar tras escisión
- Acciones europeas suben tras recorte de la Fed; Banco de Inglaterra se reúne hoy
- Las bolsas europeas suben tras el recorte de la Fed; Banco de Inglaterra se reúne hoy
- Morning Bid: There are Fed weeks where decades happen
- El DAX 40 de Fráncfort gana un 0,13 % debido a la cautela antes de la reunión de la Fed
- FTSE 100 hoy: El índice sube mientras la inflación se mantiene estable, GSK invertirá 30.000 millones de dólares en EE.UU.
- FTSE 100 sube mientras la inflación se mantiene estable, GSK invertirá $30 mil millones
- Las bolsas europeas suben ligeramente antes de la decisión de tipos de la Fed; IPC británico estable en 3,8%
- Acciones europeas suben antes de decisión de tasas de la Fed; IPC del Reino Unido estable
- La Bolsa de Fráncfort cae un 1,77% lastrada por sector financiero antes de reunirse la Fed
- European fund managers turn more bullish on global growth despite weak U.S. jobs
- Las bolsas europeas caen ligeramente; reunión de la Fed y datos económicos en el foco
- Acciones europeas caen ligeramente; reunión de la Fed y datos económicos en foco
- La Bolsa de Fráncfort sube un 0,21 % pese a bajada de calificación de la deuda de Francia
Rango diario
23395.40 23693.90
Rango anual
18186.50 24653.10
- Cierres anteriores
- 23387.90
- Open
- 23403.90
- Bid
- 23646.90
- Ask
- 23647.20
- Low
- 23395.40
- High
- 23693.90
- Volumen
- 20.257 K
- Cambio diario
- 1.11%
- Cambio mensual
- -0.13%
- Cambio a 6 meses
- 4.55%
- Cambio anual
- 24.80%
