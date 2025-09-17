QuotazioniSezioni
DE40: Germany 40 Index

23653.50 EUR 45.60 (0.19%)
Settore: Indice Base: US Dollar Valuta di profitto: Euro

Il prezzo di DE40 ha avuto una variazione del -0.19% per oggi. Durante la giornata, è stato scambiato ad un minimo di 23595.60 EUR e ad un massimo di 23788.10 EUR.

Segui le dinamiche di Indice DAX 40 Tedesco. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Il grafico storico mostra come il prezzo di Dollaro Statunitense sia cambiato in passato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei prezzi di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
23595.60 23788.10
Intervallo Annuale
18186.50 24653.10
Chiusura Precedente
23699.10
Apertura
23719.90
Bid
23653.50
Ask
23653.80
Minimo
23595.60
Massimo
23788.10
Volume
53.739 K
Variazione giornaliera
-0.19%
Variazione Mensile
-0.10%
Variazione Semestrale
4.57%
Variazione Annuale
24.83%
