Valute / DE40
DE40: Germany 40 Index
23653.50 EUR 45.60 (0.19%)
Settore: Indice Base: US Dollar Valuta di profitto: Euro
Il prezzo di DE40 ha avuto una variazione del -0.19% per oggi. Durante la giornata, è stato scambiato ad un minimo di 23595.60 EUR e ad un massimo di 23788.10 EUR.
Segui le dinamiche di Indice DAX 40 Tedesco. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Il grafico storico mostra come il prezzo di Dollaro Statunitense sia cambiato in passato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei prezzi di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
23595.60 23788.10
Intervallo Annuale
18186.50 24653.10
- Chiusura Precedente
- 23699.10
- Apertura
- 23719.90
- Bid
- 23653.50
- Ask
- 23653.80
- Minimo
- 23595.60
- Massimo
- 23788.10
- Volume
- 53.739 K
- Variazione giornaliera
- -0.19%
- Variazione Mensile
- -0.10%
- Variazione Semestrale
- 4.57%
- Variazione Annuale
- 24.83%
21 settembre, domenica