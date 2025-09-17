시세섹션
DE40: Germany 40 Index

23653.50 EUR 45.60 (0.19%)
부문: 인덱스 베이스: US Dollar 수익 통화: Euro

DE40 가격이 당일 -0.19%로 변동했습니다. 당일 동안 저가 23595.60 EUR와 고가 23788.10 EUR로 거래되었습니다

독일 DAX 40 지수 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 과거 차트는 미국 달러 가격이 과거에 어떻게 변했는지 보여줍니다. 차트 주기를 전환하여 가격의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

일일 변동 비율
23595.60 23788.10
년간 변동
18186.50 24653.10
이전 종가
23699.10
시가
23719.90
Bid
23653.50
Ask
23653.80
저가
23595.60
고가
23788.10
볼륨
53.739 K
일일 변동
-0.19%
월 변동
-0.10%
6개월 변동
4.57%
년간 변동율
24.83%
