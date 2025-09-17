통화 / DE40
DE40: Germany 40 Index
23653.50 EUR 45.60 (0.19%)
부문: 인덱스 베이스: US Dollar 수익 통화: Euro
DE40 가격이 당일 -0.19%로 변동했습니다. 당일 동안 저가 23595.60 EUR와 고가 23788.10 EUR로 거래되었습니다
독일 DAX 40 지수 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 과거 차트는 미국 달러 가격이 과거에 어떻게 변했는지 보여줍니다. 차트 주기를 전환하여 가격의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
23595.60 23788.10
년간 변동
18186.50 24653.10
- 이전 종가
- 23699.10
- 시가
- 23719.90
- Bid
- 23653.50
- Ask
- 23653.80
- 저가
- 23595.60
- 고가
- 23788.10
- 볼륨
- 53.739 K
- 일일 변동
- -0.19%
- 월 변동
- -0.10%
- 6개월 변동
- 4.57%
- 년간 변동율
- 24.83%
20 9월, 토요일