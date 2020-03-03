GoldPulser EA - マルチ通貨対応の高度なスキャルピング・トレンドフォロー自動売買システム

GoldPulser EA は、スキャルピングの精度とトレンドフォローの信頼性を融合させた、洗練された自動売買システム（エキスパートアドバイザー）です。安定した収益を求める外国為替（FX）トレーダーのために設計され、独自開発のアルゴリズムを使用して、複数の通貨ペアにわたる高確率のトレード機会を識別します。

【主な特徴】

マルチタイムフレーム分析: M5（5分足）からH4（4時間足）までの複数の時間軸を同時に分析し、最も精度の高いエントリーポイントを特定します。市場のノイズをフィルタリングし、真のトレンドの転換点やブレイクアウトを捉えます。

高度なリスク管理: 固定ロットに加え、口座残高の一定百分比に基づくダイナミックなロットサイズ計算機能を搭載。最大ドローダウン限度、一日の最大損失限度、トレードごとのリスク設定など、多層的な防衛機制により、資金を保護します。

組み込み経済ニュースフィルター: 高インパクトな経済指標発表前後の極端なボラティリティやスプレッドの急拡大を自動検出し、その期間中の新規トレードを一時停止します。予期せぬスリッページやストップ狩りから戦略を守ります。

マルチ通貨対応: EUR/USD、GBP/USD、XAU/USD（ゴールド）をはじめ、AUD/USD、USD/JPY、USD/CADなど、主要な通貨ペアや商品に幅広く対応。ユーザーが好きなペアを選択して同時に運用可能です。

完全自動取引: インストールと簡単な設定後は、24時間365日、一切の感情介入なしに自律的に稼働します。手動取引との併用も可能です。

直感的なユーザーインターフェース: パラメータ設定は分かりやすく整理されており、初心者でも簡単にセットアップできます。また、チャート上に視覚的なシグナルやステータスを表示するため、EAの動作状態が一目で把握できます。

【採用戦略】

GoldPulser EA は、モメンタム（勢い）とボラティリティ（変動率）の指標を独自に組み合わせ、最適なエントリーとエグジットのポイントを特定するハイブリッド戦略を採用しています。システムは、短期的な価格の揺り戻しを捉えるスキャルピング機会と、中長期的なトレンドの流れに乗る機会の両方を同時に監視。市場環境がレンジ相場からトレンド相場に変化すると、アルゴリズムが自動的に戦略を適応させ、異なる市場条件でも安定したパフォーマンスを発揮することを目指します。ロジックは過去のデータへの過剰最適化（過学習）を避けるため、様々なマーケットシナリオで堅牢性がテストされています。

【推奨動作環境 / 必要条件】

最小口座残高: 500米ドル（ただし、適切なリスク管理の観点から$1,000以上を推奨）

口座タイプ: スプレッドが狭く、スリッページの少ない ECN / RAW口座 を強く推奨します。

対応通貨ペア: EUR/USD, GBP/USD, XAU/USD (メイン)。その他、AUD/USD, USD/JPY, USD/CADなど。

推奨時間軸: M15 (15分足), H1 (1時間足) 。戦略によってはM5やH4も使用可能です。

VPS (仮想私設サーバー): 24時間連続稼働および最適な実行速度を確保するため、VPSの利用を強く推奨します。これは戦略の性能を最大限に引き出すためにほぼ必須です。

ブローカー: 信頼性の高く、規制の厳しいブローカーをご利用ください。

【パッケージ内容】

GoldPulser EA 本体ファイル (.ex5)

詳細なユーザーマニュアル (PDF形式、日本語) - インストール方法、全パラメータの詳細説明、FAQを含む

推奨設定ファイル (.setファイル) - 主要通貨ペア用の最適化済みプリセット

購入後1年間の無料アップデート - メタトレーダー5のアップデートや市場環境の変化に対応

【重要な免責事項】

過去のバックテストや実績は、将来の結果を保証するものではございません。金融商品の取引は高いリスクを伴い、すべての投資家に適しているとは限りません。ご自身の責任と判断においてご利用ください。当ソフトウェアの使用によって生じたいかなる損害についても、開発者は責任を負いかねます。実際の取引を行う前に、デモ口座で十分に動作テストを行うことを強く推奨いたします。



