Trend Reversal Signals

🔁 TREND REVERSAL SIGNALS – トレンド反転を正確に捉えるシグナル

TREND REVERSAL SIGNALS は、トレンドの反転ポイントを高精度で検出するために設計された高度なインジケーターです。価格データ（OHLC）を分析し、反転を示す重要なローソク足パターンを認識します。プライスアクション、ボラティリティ（ATR）、市場構造を組み合わせることで、チャート上に明確な BUY / SELL シグナル を表示します。

📊 分析の基盤:

  • プライスアクション (OHLC) – ダブルトップ/ボトム、ヘッド＆ショルダーなどの反転パターンを検出

  • ボラティリティ (ATR) – 動きの強さを測定し、偽のシグナルを排除

  • 市場構造 – 高値・安値の推移を追跡し、トレンド方向を確認

  • テクニカル指標 – 移動平均線、RSI、MACD、ボリンジャーバンドを活用

  • 出来高分析 – 突発的な出来高の増加に反応し、VWAP を参照レベルとして利用

トレーダーへの提供内容:

  • 特定のローソク足に BUY/SELL シグナルを表示

  • すべての銘柄・タイムフレームに対応

  • デイトレードからスイングトレードまで幅広く活用可能

💬 「自信を持って決断せよ。TREND REVERSAL SIGNALS が市場の転換点を示す。」


おすすめのプロダクト
XCalper HiLo Activator
Aecio de Feo Flora Neto
インディケータ
HiLo Activator v1.02 by xCalper The HiLo Activator is similar to moving average of previous highs and lows. It is a trend-following indicator used to display market’s direction of movement. The indicator is responsible for entry signals and also helps determine stop-loss levels. The HiLo Activator was first introduced by Robert Krausz in the Feb. 1998 issue of Stocks & Commodities Magazine.
Multi Timeframe Chart
Bekono Owona Roger Blaise
インディケータ
MTFC (Multi Timeframe Chart) – See 2 Timeframes on ONE Chart! "Trade Smarter, Not Harder – Eliminate Timeframe Switching Forever!" Imagine having the power to see any higher timeframe (M5, M15, H1, H4, D1, MN1, etc.) directly on your current chart.   No more flipping between charts, no more guesswork—just   pure trading clarity   in one place. That’s exactly what the   MTFC Indicator   delivers! 1. The Problem It Solves As traders, we know   context is king . But constantly switching between c
Support and Resistance Depth of Market
Antonio Augusto Barreto De Melo
インディケータ
チャート上でサポートポイントとレジスタンスポイントを探すことがよくあります。 使用できる手法の1つは、オーダーブックで提供されるロットの数です。 この指標は、オーダーブックで最大のロットを検索し、それらを線の形でグラフに描画します。これにより、その時点で集中型株式市場で提供されたロットの最大の集中がどこにあるかを取得し、可能なサポートラインとレジスタンスラインを構成します。 -描画する線の数はユーザーが定義できます。 -線幅; -回線の更新時間。 -ラインスタイル; -線の色。 注：このインジケーターは、一元化された証券取引所など、オーダーブックのある資産でのみ機能します。 FOREXでは機能しません!!! 私が利用できるどんな疑いでも！
Indicator LuxAlgo Envelope
Luis Orlandini
インディケータ
This indicator builds upon the previously posted Nadaraya-Watson smoothers. Here we have created an envelope indicator based on Kernel Smoothing with integrated alerts from crosses between the price and envelope extremities. Unlike the Nadaraya-Watson estimator, this indicator follows a contrarian methodology. Please note that by default this indicator can be subject to repainting. Users can use a non-repainting smoothing method available from the settings. The triangle labels are designed so
Multiple TimeFrame MACD Confluency Tool
Kelvin Souza Da Costa Oliveira
インディケータ
Multiple Timeframe MACD indicator. This indicator was built for making multiple timeframe analysis possible in MT5 using MACD Indicator. MACD Indicator traditionally shows two lines and one histogram. MACD Line(Yellow) is calculated by subtracting 12period EMA(fast) from 26period EMA (slow). Signal Line(Blue) is created by a 9period EMA from MACD Line. Histogram is just the difference between MACD and Signal lines. Histogram is colored based on the difference between its value and the previous h
Traders Inside Volume Profile VPR
Markus Paminger
インディケータ
Volume Profile Indicator used by professional Traders at Traders Inside Ltd. If you want to succeed in trading you need to know if current price is cheap, expensive or fair valued. Key features: Fair price (Point of control, POC), high and low price zones (POH, POL) POC in different timeframes for better orientation Symbol and timeframe Chart resize on open positions/orders, VPRmax/min Historic POC - see, how POC has changed the last periods Button to show/hide VPR Calculated Bars (best results)
HV Models
Andrey Azatskiy
インディケータ
HV Models is an Indicator that containes 4 methods for calculating historical volatility of the selected asset. Volatility is one of the fundamental values ​​describing changes in the underlying asset. In statistics, it usualy describes as a standard deviation. The price chart has 4 values ​​(Open High Low Close) when we calculate volatility using a standard indicator, only one of these values ​​is used as a result we get one-sided volatility picture. The presented indicator uses 4 volatility ca
Supreme CCI Divergence Indicator
Eveline Van Neyghem
インディケータ
A lot of professional traders use high quality divergence signals as a part of their strategy to enter a position. Spotting correct divergences quickly can often be hard, especially if your eye isn’t trained for it yet. For this reason we’ve created a series of easy to use professional oscillator divergence indicators that are very customisable so you get only the signals you want to trade. We have this divergence indicator for RSI, MACD, Stochastics, CCI and OBV. RSI:   https://www.mql5.com/en/
Volume Speedometer
Flavio Javier Jarabeck
インディケータ
Imagine the ability to have Volume Speed second by second presented to you in the form of a speedometer... Well, imagine no more... Welcome to the new Minions Labs creation: Volume Speedometer . Volume Speedometer is a Minions Labs idea that was born trying to show in realtime what is happening with the Volume Flow of orders (or Ticks, if you don't have that) during the day. This indicator was created to be used in Intraday trading and the goal is to give you a "heads up" when the Volume flow is
Dual Bollinger Session Channel
Danton Dos Santos Sardinha Junior
インディケータ
Dual Bollinger Session Channel MetaTrader 5 向けプロフェッショナル固定セッション ボリンジャーチャネル リアルなセッションデータを用いた、プライスアクション、ブレイクアウト、機関的マーケット構造分析のために設計されています。 限定キャンペーン： このインジケーターは 2026年1月15日 まで、または先着 100ダウンロード に達するまで、どちらか早い方まで 無料 でご利用いただけます。 製品概要 Dual Bollinger Session Channel は MetaTrader 5 向けのプロフェッショナルグレードのテクニカルインジケーターであり、直近の 実際の取引セッション （日足または週足）に基づき、2つの独立したボリンジャーバンド計算から固定された統計的価格チャネルを構築します。 従来のボリンジャーバンドが新しい足が形成されるたびに継続的に再計算されるのに対し、本インジケーターは 現在のアクティブセッション全体を通じてすべてのチャネルレベルを固定 し、取引期間中、安定的かつ信頼性の高い統計的枠組みを提供します。 このアプローチに
FREE
BlockOscilationDay
Everton Fernando Da Silva Messias
インディケータ
BlockOscilationDay – プロフェッショナル市場ビジュアル分析 説明 BlockOscilationDayは、市場の動きを明確かつエレガントに視覚分析する高度なテクニカル指標です。シンプルさと効率性を重視するトレーダー向けに設計されており、クリーンで直感的なインターフェースに複数の情報レイヤーを組み合わせています。 主な特徴 マルチタイムフレーム分析 任意のタイムフレームで設定可能な動的なトレンドライン 前日の重要なレベルを視覚化 直感的な色の日次オシレーション矩形 ミニマリストデザイン 整理された視覚インターフェース 簡単な解釈のための信号機カラーコード（緑/赤） 価格分析を妨げない控えめなグラフィック要素 スマート機能 高値・安値スイングの自動検出 前日のサポートラインとレジスタンスライン 市場の主要な方向を示す矩形 転換点のオプション矢印 カスタマイズ設定 トレンドライン 保持するラインの数 カスタマイズ可能な太さとスタイル 分析用の特定のタイムフレーム 日次矩形 調整可能な表示期間 カスタマイズ可能なラインスタイル 現在価格の
DG TrendSigns
David Gadelha
2 (1)
インディケータ
Purpose DG Trend+Signs is an indicator that paints candles with trend colors and clearly shows consolidations, using both DoGMA Trend and DoGMA Channel indicators. It was created to help users in their trades, showing trends, consolidations and marking entry and exit points. The indicator also takes consolidations in consideration to identify breakouts. Key features Designed to be simple to use, with a few parameters Does NOT repaint Does NOT recalculate Signals on entries Works in ALL pairs Wo
Timeframe Separator
Alexandre Borela
5 (2)
インディケータ
If you like this project, leave a 5 star review. Often times we are using brokers that are outside of the GMT-0 timezone, this not only complicates things, but, it can make seeing when a trading session starts a bit more difficult than it should. This indicator allows you to set a timezone offset it will draw a vertical line for the: Day. Week. Month. Quarter. year.
FREE
Impulse Angle MT5
Denys Babiak
インディケータ
Description Range Detector is an indicator that identifies impulses in the market and displays their slope angles on the chart. Recommendations You can use this indicator to determine a trend and, accordingly, to determine the direction of opening a position or closing an opposite position. Parameters ===== _INDICATOR_SETTINGS_ ===== - indicator settings Maximum History Bars - maximum number of history bars for calculating the indicator. Average True Range Period - ATR indicator period (us
Risk Guard Pro
Muniz Machado Thiago
エキスパート
RiskGuard PRO – Defesa Inteligente para Traders Sérios no EURJPY M15 O RiskGuard PRO é um Expert Advisor de alto desempenho, projetado exclusivamente para o par EURJPY no timeframe M15 , com foco total em preservação de capital, gestão de risco avançada e execução estratégica de múltiplas abordagens operacionais . Ao contrário dos EAs tradicionais, o RiskGuard PRO foi desenvolvido com tecnologia proprietária e arquitetura inteligente , capaz de operar com segurança mesmo em ambientes de merc
HiLo Activator Plus
Rodrigo Galeote
5 (1)
インディケータ
HiLo Activator is one of the most used indicators to determine trend. Find it here with the ability to customize period and colors. This indicator also plots up and down arrows when there is a change on the trend, indicating very strong entry and exit points. HiLo fits well to different types of periods for day trading. You can easily understand when it is time to buy or sell. It works pretty good also for other periods like daily and monthly signalizing long-term trends. The use of the indicato
Chessmark
Matheus Oliveira Rossi
インディケータ
Trend Indicator  This indicator is about long buy and long sell using a simple visualization of trend.  The green candle after a long sell period means a good moment to buy. A red candle after a long sequence of buyers means a good moment for sell. After all, you can use all time-frames on this indicator. * * If you prefer a better visualization, use long period on chart. Ex: 1H and 4H.   
Simple Dispertion Zones
Bruno Kamino Yamamoto
インディケータ
Simple Dispersion Zones（シンプル・ディスパージョン・ゾーンズ） は、トレーダーの日々のマーケット分析をサポートするために設計された、シンプルで使いやすく、かつ強力なインジケーターです。 直近の N 本のローソク足の高値と安値をもとに、重要なディスパージョン（分散）ゾーンを計算し、透明な赤い三角形でチャート上に表示します。これにより、重要なトレードエリアを素早く視覚的に把握できます。 トレンドチャネルの描画、レンジ相場の特定、ブレイクアウト戦略の計画など、あらゆる場面で価格の動きを明確かつ効果的に視覚化するのに役立ちます。 シンプルで直感的なインターフェース カスタマイズ可能なパラメーター すべての銘柄・時間足に対応 初心者から上級トレーダーまで幅広く対応 Simple Dispersion Zones を使って、チャート分析をより簡単かつ正確にしましょう。
Cybertrade Auto Fibonacci
Emanuel Andriato
4.9 (10)
インディケータ
Cybertrade Auto Fibonacci retraction and projection  - MT5 Auto Fibonacci is an indicator that automatically plots the Fibonacci retracement and projection based on the number of bars you select in the indicator setting. You can customize nine different levels of retraction and three levels of projection. It works on periods longer than the period visible on the chart. All values ​​are available in the form of buffers to simplify possible automations. This indicator is the same one we use in ou
FREE
AutoSignals Trend Panel
Danilo Maia Siqueira
インディケータ
インジケーターは、各チャート時間の6つの信号に基づいて、同じ資産の5つの異なるチャート時間のトレンドを追跡します。 指標の主な目的は、それが置かれた金融資産の大多数の傾向を示すことです。 システムは数回のグラフィカルな時間で傾向の情報を送信します。これにより、ユーザーは資産の動きの広い視野を持つことができます。このタイプのツールは、オペレーターが注文を実行するのを支援することで、ユーザーのヒット率を高めます トレンドを支持して。 Injikētā wa, kaku chāto jikan no muttsu no shingō nimotozuite, onaji shisan no itsutsu no kotonaru chāto jikan no torendo o tsuiseki shimasu. Shihyō no omona mokuteki wa, sore ga oka reta kin'yū shisan no dai tasū no keikō o shimesu kotodesu. Shisutemu wa sū-kai no gurafikaruna ji
Otrx SMC
Fabio Rocha
インディケータ
Unlock the power of Smart Money Concepts (SMC) with precision and financial clarity. OTRX SMC is not just a technical indicator; it is a complete professional trading system designed for traders who follow institutional footprints. Unlike standard indicators that clutter your chart with noise, OTRX SMC focuses on the three pillars of Price Action: Structure (BOS) , Flow (FVG) , and Origin (OB) . The unique advantage of OTRX SMC is its Real-Time Risk Calculator . For every mapped structure or zon
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.25 (12)
エキスパート
ローンチプロモーション: 現在の価格で入手可能な限定数のコピー 最終価格: 990$ NEW: 無料で EA を 1 つゲット!   (2取引口座の場合) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files DayTrade Pro アルゴリズムへようこそ!   何年にもわたって市場を研究し、さまざまな戦略をプログラミングしてきた結果、優れた取引システムに必要なすべてを備えたアルゴリズムを見つけました。 ブローカーに依存しない スプレッド インディペンデント MT4、MT5、TDS2、および複数のブローカーで、実際の変数スプレッドテストを使用して非常に安定したバックテストを簡単に示します 何百もの異なる設定はすべて、テストで有益な結果をもたらします (もちろん、私は最高のものを選択しました!) 非常に堅牢なシステム -> 設定は交換可能であるため、USDJPY
Many MA Batch display
Min Ming Shi Chuan
インディケータ
移動平均線は、通貨の価格の変化を認識する一番手軽なインジケーターです。 そのインジケータを期間毎や種類毎で複数設定して推移を見るのに優れています。 しかし、移動平均線を複数設定するのはとても手間ですよね！ しかも、複数の通貨ペアを何本も表示させると更に手間が増えます。 その手間を省いたインジケータになります。 複数の移動平均線を一括で表示させる事ができます。 最大4本、ラインの太さ、色や期間、 平滑化の種類や  価格の種類も自由に設定できます。 移動平均線を表示するかどうかを設定し、いつでも表示・非表示を選択する事もできます。 1つのインジケータで表示できる最大数は4本です。 インジケータを複数起動させることで、同一画面により多くの移動平均線を表示させる事が可能になります。
Reversal Candles Hammers Non Repaint
Marcelo Guimaraes de Lima
インディケータ
This indicator was creating a perfect structure to not re-paint or recalculate, all signals are accurate. I can create a robotic version of this indicator but I need more precision in the signals. So appreciate this work. Tips to use when trading, do not buy at the top or sell at the bottom, always buy at the bottom  and sell at the top. Risk 1 to 3. In the settings you can adjust the size of the shadow or trail of the candle, you can change the colors and sizes of the arrows.
FREE
Tick Volume Indicator
Thiago Pereira Pinho
インディケータ
TickVolume は、Metatrader 5 向けの高度な 注文フロー＆ボリューム分析 (Order Flow & Volume Analysis) ツールです。買い手と売り手の リアルタイムのティック優位性 を追跡し、生ティックボリュームを直感的で実用的な視覚情報に変換します。多層的な動的ヒストグラムを通じて、市場の 強さ、弱さ、速度、および吸収ゾーン を明確にハイライトします。 独自の機能と高度なテクノロジー (Exclusive Features and Advanced Technology) 多層的な優位性追跡: 強さと弱さ: 可変幅のヒストグラム（ 太い バーは 強い 優位性、 細い バーは 弱い 動き）。 統合されたフェードシステム (Fade System): 圧力の継続性 を捉えます。高ボリュームのバーの後でも、バーのサイズと色が持続（フェードアウト）することで、注文フローにおける 持続的な攻撃性 を示します。 速度コンポーネント (Speed Overlay) - スピードオーバーレイ: v4.5の新機能。 ティックボリュームが 動的中央値を大幅に超える
Candle Color Buy vs Sell Power Visualizer
Everton Fernando Da Silva Messias
インディケータ
買い勢力 vs 売り勢力 可視化インジケーター (Buy vs Sell Power Strength Visualizer)   商品説明 : 「買い勢力 vs 売り勢力 可視化インジケーター」は、MetaTrader 5専用の独自開発ツールです。市場の買い圧力と売り圧力を直感的なビジュアルで表現し、チャート背景色で優位勢力を表示します：   緑色   → 買い勢力優位（強気相場）   赤色   → 売り勢力優位（弱気相場）   黒色   → 勢力均衡 トレンドを素早く把握し、確信を持った取引判断が可能になります！   主な特長 : 数値計算不要の即時市場勢力可視化 シンプル設定（主要パラメータ1つのみ） 動的に変化する背景色で相場感覚を養える 不正コピー防止機能内蔵 ️   カスタマイズ可能なパラメータ : PeriodBuySell （指標期間 - デフォルト値：13）   使用方法 : MT5チャートにインジケーターを追加 背景色で優位勢力を確認 独自戦略と組み合わせてエントリー/イグジットを判断 ️   ライセンスとセキ
Gbpjpy Macd Trader
Tomas Vanek
エキスパート
The GJ_H1_220100009_S_HD_CF_SQX_SL20 is an algorithmic trading strategy for MetaTrader, tested on GBPJPY using the H1 timeframe from April 1, 2004, to April 24, 2024.  There is no need to set up parameters, all settings are already optimized and fine-tuned. Recommended broker  RoboForex  because of EET timezone. You can find the strategy source code for StrategyQuant at the link:   https://quantmonitor.net/gbpjpy-macd-trader/ Key details are: Parameters MagicNumber: 220100009 Main Chart: Cu
FREE
Xtreme TrendLine MT5
Radek Reznicek
インディケータ
Xtreme TrendLine is an advanced powerful trend indicator. This indicator is based on candles analysis and trend channels. It can be used on any trading pair or instrument on any time-frame. This indicator is accessible in EA via iCustom functions and is fully customizable by user. Features Any trading instrument Any timeframe Fully customizable by user More Trendlines on one chart Can be used in EA via iCustom function Can be use on more timeframe at once to catch best moment for the trade entr
Visual Dynamic Trend Analyzer Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
インディケータ
Visual Dynamic Trend Analyzer: Your Ultimate Trend Trading Companion Unlock the power of clear, confident trend trading with the Visual Dynamic Trend Analyzer. This meticulously crafted indicator for MetaTrader is designed to eliminate market noise and provide you with precise, easy-to-follow buy and sell signals, transforming your chart into a clear map of market direction. For just $30, gain an indispensable edge in any market condition. The Logic Behind the Edge The Visual Dynamic Trend Anal
FFx 4 Patterns Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
インディケータ
FFx Patterns Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss .... for any of the selected patterns (PinBar, Engulfing, InsideBar, OutsideBar) Below are the different options available: Multiple instances can be applied on the same chart to monitor different patterns Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs -
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.91 (79)
インディケータ
このインジケーターを購入された方には、以下の特典を 無料 で提供しています： 各トレードを自動で管理し、ストップロスとテイクプロフィットを設定し、戦略ルールに基づいてポジションを決済する補助ツール 「Bomber Utility」 様々な銘柄に合わせたインジケーターの設定ファイル（セットファイル） 「最小リスク」、「バランスリスク」、「待機戦略」 の3つのモードで使用できる Bomber Utility 用の設定ファイル このトレーディング戦略をすぐに導入・設定・開始できる ステップバイステップのビデオマニュアル ご注意： 上記の特典を受け取るには、MQL5のプライベートメッセージシステムを通じて販売者にご連絡ください。 オリジナルのカスタムインジケーター 「Divergence Bomber（ダイバージェンス・ボンバー）」 をご紹介します。これは、MACDのダイバージェンス（乖離）戦略に基づいた 「オールインワン」型のトレーディングシステム です。 このテクニカルインジケーターの主な目的は、価格とMACDインジケーターの間に発生するダイバージェンスを検出 し、将来の価格の動きを示す
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
インディケータ
発売プロモーション Azimuth Proは先着100名様限定で 299ドル でご提供します。最終価格は 499ドル となります。 リテールとインスティテューショナルのエントリーの違いはインジケーターではなく、ロケーションにあります。 多くのトレーダーは、モメンタムを追いかけたり、遅行シグナルに反応して、任意の価格レベルでエントリーします。機関投資家は、需給が実際にシフトする構造的なレベルに価格が到達するのを待ちます。 Azimuth Proはこれらのレベルを自動的にマッピングします：スイングアンカーVWAP、マルチタイムフレーム構造ライン、高確率ロケーションにのみ出現するABCパターン。 Azimuth Proは、構造分析とインテリジェントな自動化の両方を求めるプロフェッショナルトレーダー向けに構築されています。 Azimuthが外科的精度で市場構造をマッピングする一方、Azimuth Proはインテリジェンスレイヤーを追加します：トレーディングスタイルの自動検出、スマート設定された移動平均線、20年のデータでバックテストされた最適化パラメータ。その結果、お使いの銘柄と
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
インディケータ
スイングトレーディング は、トレンドの方向のスイングと可能な反転スイングを検出するように設計された最初のインジケーターです。トレーディングの文献で広く説明されているベースラインスイングトレーディングアプローチを使用します。インディケータは、いくつかの価格と時間のベクトルを調査して、全体的なトレンドの方向を追跡し、市場が売られ過ぎまたは買われ過ぎて修正の準備ができている状況を検出します。 [ インストールガイド | 更新ガイド | トラブルシューティング | よくある質問 | すべての製品 ] むち打ちを起こさずに市場スイングの利益 インジケーターは常にトレンドの方向を表示します 色付きの価格帯は機会のベースラインを表します 色付きのダッシュは、可能な反転スイングを表します この指標は、独自の品質とパフォーマンスを分析します 複数時間枠のダッシュボードを実装します カスタマイズ可能なトレンドおよびスイング期間 電子メール/サウンド/プッシュアラートを実装します インジケータは再描画またはバックペインティングではありません Swing Tradingとは Swing Tradingは
Divergence In Chaos Environment
Arief
インディケータ
無料の AUX インジケーターと EA サポ   直接ダウンロード — ここをクリック [ D.I.C.E ] The DICE Indicator Divergence in Chaos Environment は、エリオット波動理論とトレーディングカオス手法を組み合わせて使用するトレーダーのために設計された MT5 専用ツールです。価格変動の中の隠れたおよび通常のダイバージェンスを検出し、ビル・ウィリアムズが説明したカオス市場環境と同期します。 主な特徴 エリオット波動に対応したダイバージェンス検出：波動構造と調和した強気・弱気ダイバージェンスを識別。 カオス手法の統合：AO（オーサムオシレーター）と市場構造に整合。 マルチタイムフレームスキャン：異なる時間枠でダイバージェンスを分析し、トレンドの転換を確認。 視覚的アラートとオブジェクト：チャート上の矢印、ライン、マーカーで即座に識別。 市場適応読解：カオス的状況に自動適応し、ノイズを除去して有効なセットアップを維持。 ブレイクプルバックエントリー手法：シンプルなフィボナッチリトレースメントとピボットポイントを使用。 利点 ダイ
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
インディケータ
Gold Sniper Scalper Proは、MetaTrader 5向けのプロフェッショナルなindicatorで、トレーダーがエントリーポイントを特定し、リスクを効果的に管理するために設計されています。 このindicatorは、シグナル検出システム、Entry/SL/TPの自動管理、ボリューム分析、リアルタイムパフォーマンス統計を含む包括的な分析ツールセットを提供します。 システムを理解するためのユーザーガイド   |   他の言語のユーザーガイド 主な機能 シグナル検出システム このindicatorは、price actionと市場構造の分析に基づいて潜在的なエントリーポイントを自動検出します。トレード機会を検出すると: - BUY（青）またはSELL（赤）の矢印がchart上に表示されます - ローソク足が色付けされ、シグナルゾーンが識別されます - Entry/SL/TPレベルが自動計算されます シグナルは価格がEntryレベルに触れた時のみ発動し、市場に確認されていないシグナルをフィルタリングします。 インテリジェントなEntry/SL/TP管理 - Ent
Rtc ML Ai Predictor
Muhammad Faisal Sagala
インディケータ
Rtc ML Ai | Predictor CORE MACHINE LEARNING ENGINE Adaptive ML Market Predictor – Multi-Bar Trend & Candle Forecast What This Indicator Does This indicator is a  real-time market prediction engine  designed to analyze price behavior and estimate  future market tendencies . Unlike conventional indicators, this system  does not rely on static parameters or historical curve-fitting , but adapts its internal state dynamically during live market operation. Instead of using static rules, the indic
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
インディケータ
Berma Bands (BBs) インジケーターは、市場のトレンドを特定して活用したいトレーダーにとって貴重なツールです。価格と BBs の関係を分析することで、トレーダーは市場がトレンド段階にあるか、レンジ段階にあるかを判断できます。 詳細については、[ Berma Home Blog ] をご覧ください。 バーマ バンドは、上部バーマ バンド、中部バーマ バンド、下部バーマ バンドの 3 つの異なる線で構成されています。これらの線は価格の周りにプロットされ、全体的な傾向に対する価格の動きを視覚的に表します。これらのバンド間の距離から、ボラティリティや潜在的な傾向の反転についての洞察を得ることができます。 バーマ バンドの線がそれぞれ離れると、市場が横ばいまたはレンジ相場の期間に入っていることを示すことがよくあります。これは、明確な方向性の偏りがないことを示しています。トレーダーは、これらの期間中にトレンドを特定するのが難しいと感じる可能性があり、より明確なトレンドが出現するまで待つ場合があります。 バーマ バンドの線が 1 本の線に収束すると、強いトレンド環境の兆候となること
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
インディケータ
ご紹介   クォンタム トレンド スナイパー インジケーターは 、トレンド反転を特定して取引する方法を変革する画期的な MQL5 インジケーターです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。     クォンタムトレンドスナイパーインジケーター   は、非常に高い精度でトレンドの反転を識別する革新的な方法で、あなたのトレーディングの旅を新たな高みに押し上げるように設計されています。 ***Quantum Trend Sniper Indicatorを購入すると、Quantum Breakout Indicatorを無料で入手できます!*** クォンタム ブレイクアウト インジケーターは、トレンドの反転を特定するとアラートを発し、矢印を示し、3 つのテイクプロフィットレベルを提案します。 初心者トレーダーにもプロのトレーダーにも適しています。 量子EAチャネル:       ここをクリック MT4のバージョン：       ここをクリック 推奨事項: 期間:すべての時間枠。最良の結果を得るには、M15、M30、H1 のタイムフ
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
インディケータ
まず第一に、この取引ツールはノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグの指標であり、プロの取引に理想的ですことを強調する価値があります。 オンラインコース、ユーザーマニュアル、デモ。 スマートプライスアクションコンセプトインジケーターは、新米から経験豊富なトレーダーまで、非常 に強力なツールです。Inner Circle Trader AnalysisやSmart Money Concepts Trading Strategiesなど、20以上の有用な指標を1つに組み合わせています。このインジケーターはスマートマネーコンセプトに焦点を当て、大手機関の取引方法を提供し、彼らの動きを予測するのに役立ちます。 特に、流動性分析に優れており、機関がどのように取引しているかを理解しやすくしています。市場のトレンドを予測し、価格の動きを慎重に分析するのに優れています。機関の戦略とトレードを合わせることで、市場の動向についてより正確な予測ができます。このインジケーターは多目的であり、市場構造を分析し、重要な注文ブロックを特定し、さまざまなパターンを認識するのに優れています。 このインジケーター
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
インディケータ
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
インディケータ
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
インディケータ
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
インディケータ
このインディケータは、価格アクション分析とドンチャンチャネルのみを使用して、ジグザグ方式で価格の反転を検出します。再描画やバックペインティングを一切行わずに、短期取引向けに特別に設計されています。それは彼らの操作のタイミングを増やすことを目指している賢明なトレーダーにとって素晴らしいツールです。 [ インストールガイド | 更新ガイド | トラブルシューティング | よくある質問 | すべての製品 ] 驚くほど簡単に取引できます すべての時間枠で価値を提供します 自己分析統計を実装します 電子メール/音声/視覚アラートを実装します 可変長のブレイクアウトと混雑ゾーンに基づいて、インディケータは価格アクションのみを使用して取引を選択し、市場が非常に高速に行っていることに反応します。 過去のシグナルの潜在的な利益が表示されます この指標は、独自の品質とパフォーマンスを分析します 負けブレイクアウトは強調表示され、説明されます インジケータは、非バックペインティングおよび非再ペイントです この指標は、日中のトレーダーが単一の価格反転を見逃さないようにするのに役立ちます。ただし、すべての
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
インディケータ
「 Dynamic Scalper System MT5 」インジケーターは、トレンド波の中でスキャルピング取引を行う手法のために設計されています。 主要通貨ペアと金でテスト済みで、他の取引商品との互換性があります。 トレンドに沿った短期的なポジションオープンのシグナルを提供し、追加の価格変動サポートも提供します。 インジケーターの原理 大きな矢印はトレンドの方向を決定します。 トレンド波の中では、小さな矢印の形でスキャルピングシグナルを生成するアルゴリズムが機能します。 赤い矢印は強気方向、青い矢印は弱気方向です。 トレンドの方向には敏感な価格変動ラインが描かれ、小さな矢印のシグナルと連動します。 シグナルは次のように機能します。適切なタイミングでラインが現れるとエントリーシグナルが形成され、ラインが開いている間はポジションが保持され、完了すると取引が終了します。 推奨される動作時間枠はM1～H4です。 矢印は現在のローソク足に形成され、次のローソク足が開いている場合は、前のローソク足の矢印は再描画されません。 入力パラメータ Trend Wave Period - トレ
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
インディケータ
現在33％オフ 初心者にもエキスパートトレーダーにも最適なソリューション このインジケーターは独自の機能と新しい公式を多数内蔵しており、ユニークで高品質かつ手頃な取引ツールです。このアップデートでは、2つの時間枠ゾーンを表示できるようになります。より長いTFだけでなく、チャートTFとより長いTF（ネストゾーンを表示）の両方を表示できます。すべてのSupply Demandトレーダーの皆さんのお気に召すはずです。:) 重要情報の公開 Advanced Supply Demandの可能性を最大化するには、 https://www.mql5.com/ja/blogs/post/720245 にアクセスしてください。   エントリーまたはターゲットの正確なトリガーポイントを正確に特定できれば取引がどのように改善されるか想像してみてください。新しい基盤となるアルゴリズムに基づいて構築されているため、買い手と売り手の間の潜在的な不均衡をさらに簡単に特定できます。これは、最も強い需要と供給のゾーンと、過去のパフォーマンス（古いゾーンを表示）がグラフィカルに表現されるためです。これらの機能は、最適な
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
インディケータ
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
インディケータ
MetaForecastは、価格データのハーモニクスに基づいて、どんな市場の未来を予測し視覚化します。市場が常に予測可能ではありませんが、価格にパターンがある場合、MetaForecastは可能な限り正確な未来を予測できます。他の類似製品と比較して、MetaForecastは市場のトレンドを分析することでより正確な結果を生成することができます。 入力パラメータ Past size (過去のサイズ) MetaForecastが将来の予測を生成するために使用するバーの数を指定します。モデルは選択したバー上に描かれた黄色の線で表されます。 Future size (将来のサイズ) 予測すべき将来のバーの数を指定します。予測された将来は、ピンクの線で表示され、その上に青い回帰線が描かれます。 Degree (程度) この入力は、MetaForecastが市場で行う分析のレベルを決定します。 Degree 説明  0 Degree 0の場合、価格の全てのピークや谷、そして詳細をカバーするために、「Past size」の入力に大きな値を使用することが推奨されています。  1 (推奨) Degre
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (137)
インディケータ
これはMT5のインジケーターで、再描画なしで取引に参入するための正確なシグナルを提供します。 外国為替、暗号通貨、金属、株式、インデックスなど、あらゆる金融資産に適用できます。かなり正確な見積もりを提供し、取引を開始して終了するのに最適な時期を教えてくれます。1つのシグナルを処理しただけでインジケーターの元が取れた例の 動画 （6:22）をご覧ください。Entry PointsPro インジケーターの助けを借りたほとんどのトレーダーの最初の1週間の結果が改善しています。 Telegramグループ に登録してください。Entry Points Proインジケーターのメリットは次の通りです。 再描画のないエントリーシグナル 再描画されるインジケーターでは一度表示されたシグナルが削除されて大きな金銭的損失につながることがありますが、これと異なり、表示されて確認されたシグナルは消えることがありません。 エラーなしの取引開始 インジケーターアルゴリズムによって取引を開始する（資産を売買する）理想的な瞬間を見つけることができます。それを使用するすべてのトレーダーの成功率が向上します。 あら
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
インディケータ
優れたテクニカルインジケーター「Grabber」をご紹介します。これは、すぐに使える「オールインワン」トレーディング戦略として機能します。 ひとつのコードに、市場のテクニカル分析ツール、取引シグナル（矢印）、アラート機能、プッシュ通知が強力に統合されています。 このインジケーターを購入された方には、以下の特典を無料で提供します： Grabberユーティリティ：オープンポジションを自動で管理するツール ステップバイステップのビデオマニュアル：インジケーターのインストール、設定、取引方法を解説 カスタムセットファイル：インジケーターをすばやく自動設定し、最大限の成果を出すための設定ファイル 他の戦略はもう忘れてください！Grabberだけが、あなたを新たなトレードの高みへと導いてくれるのです。 Grabber戦略の主な特徴： 推奨タイムフレーム：M5〜H4 対応通貨ペア・資産：どれでも使用可能ですが、私が実際に検証した以下を推奨します（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、E
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
インディケータ
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
インディケータ
Elliott Wave Trend was designed for the scientific wave counting. This tool focuses to get rid of the vagueness of the classic Elliott Wave Counting using the guideline from the template and pattern approach. In doing so, firstly Elliott Wave Trend offers the template for your wave counting. Secondly, it offers Wave Structural Score to assist to identify accurate wave formation. It offers both impulse wave Structural Score and corrective wave Structure Score. Structural Score is the rating to sh
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
インディケータ
これはほぼ間違いなく、MetaTraderプラットフォームで見つけることができる最も完全な調和価格形成自動認識インジケーターです。 19種類のパターンを検出し、フィボナッチプロジェクションをあなたと同じように真剣に受け止め、潜在的逆転ゾーン（PRZ）を表示し、適切なストップロスとテイクプロフィットレベルを見つけます。 [ インストールガイド | 更新ガイド | トラブルシューティング | よくある質問 | すべての製品 ] 19の異なる調和価格形成を検出します プライマリ、派生および補完フィボナッチ投影（PRZ）をプロットします 過去の価格行動を評価し、過去のすべてのパターンを表示します この指標は、独自の品質とパフォーマンスを分析します 適切なストップロスとテイクプロフィットのレベルを表示します ブレイクアウトを使用して適切な取引を通知します すべてのパターン比をグラフにプロットします 電子メール/音声/視覚アラートを実装します スコット・M・カーニーの本に着想を得て、この指標は最も純粋で急を要するトレーダーのニーズを満たすように設計されています。ただし、トレードを容易にする
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
インディケータ
これまでに、 素晴らしいバックテスト結果、 驚くべき数値を持つ ライブ口座のパフォーマンス証明 、そして あらゆる場所での統計情報 がある取引インジケーターを購入し、しかし使用後に 口座を破綻させてしまった ことは何度ありますか？ シグナル単独を信用すべきではありません。そもそもなぜそれが表示されたのかを知る必要があります。そして、それこそがRelicusRoad Proの得意とすることです！ ユーザーマニュアル + 戦略 + トレーニングビデオ + VIPアクセス付きプライベートグループ + モバイル版利用可能 市場の見方を変える新しい方法 RelicusRoadは、FX、先物、仮想通貨、株式、指数に対応する、 世界で最も強力で最高の取引インジケーター であり、トレーダーが口座を 成長させる ために必要なすべての情報とツールを提供します。 初心者 から 上級者 まで、 すべてのトレーダー が成功できるよう、 テクニカル分析 と 取引計画 を提供します。 これは、将来の市場を 予測する のに十分な情報を提供する 主要な取引インジケーター です。私たちは、チャート上で意味をなさない複
PZ Divergence Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
インディケータ
発見が困難で頻度が少ないため、分岐は最も信頼できる取引シナリオの1つです。このインジケーターは、お気に入りのオシレーターを使用して、通常の隠れた分岐点を自動的に見つけてスキャンします。 [ インストールガイド | 更新ガイド | トラブルシューティング | よくある質問 | すべての製品 ] 取引が簡単 通常の隠れた発散を見つけます 多くのよく知られている発振器をサポート ブレイクアウトに基づいて取引シグナルを実装します 適切なストップロスおよび利益レベルを表示します 設定可能なオシレーターパラメーター カスタマイズ可能な色とサイズ バー単位でサイズ別に分岐をフィルタリング パフォーマンス統計を実装します 電子メール/音声/視覚アラートを実装します 幅広い市場の見通しを提供するために、異なるオシレーターを使用して、干渉なしで同じチャートにインジケーターを何度もロードできます。このインジケーターは、次のオシレーターをサポートしています。 RSI CCI MACD オスマ 確率的 勢い 素晴らしい発振器 加速器発振器 ウィリアムズパーセントレンジ 相対活力指数 特に外国為替市場では、
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
インディケータ
Quantum TrendPulse を ご紹介します。これは、   SuperTrend   、   RSI   、および Stochastic のパワーを 1 つの包括的なインジケーターに組み合わせて、取引の可能性を最大限に引き出す究極の取引ツールです。精度と効率を求めるトレーダー向けに設計されたこのインジケーターは、市場のトレンド、勢いの変化、最適なエントリー ポイントとエグジット ポイントを自信を持って特定するのに役立ちます。 主な特徴: SuperTrend 統合: 現在の市場動向に簡単に追従し、収益性の波に乗ることができます。 RSI精度: 買われすぎと売られすぎのレベルを検出し、市場の反転のタイミングに最適で、SuperTrendのフィルターとして使用されます。 確率的精度: 確率的振動を活用して、変動の激しい市場で隠れたチャンスを見つけます。SuperTrend のフィルターとして使用されます。 マルチタイムフレーム分析:   M5 から H1 または H4 まで、さまざまなタイムフレームで市場を常に把握します。 カスタマイズ可能なアラート: カスタム取引条件が満たされ
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
インディケータ
回帰取引を意味する専門的かつ定量的なアプローチを実装する独自の指標。これは、価格が予測可能かつ測定可能な方法で迂回して平均に戻るという事実を利用しており、非定量的な取引戦略を大幅に上回る明確な出入りルールを可能にします。 [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] 明確な取引シグナル 驚くほど簡単に取引できます カスタマイズ可能な色とサイズ パフォーマンス統計を実装します ほとんどの取引戦略を上回ります 適切なSLおよびTPレベルを表示します 電子メール/音声/視覚アラートを実装します 使い方 インディケータは、より高い時間枠からの完全にカスタマイズ可能な移動平均の周りの標準偏差を測定し、トレンドフォローアプローチを使用して正確に取引を見つけます。取引は、現在のチャートの価格アクションに飛び込むことによって見つけられ、価格が選択したより高い時間枠から計算された平均価格帯に戻ったときに閉じられます。それがコード化される方法のために、指標は高ボラティリティと強いトレンドの市場か
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
インディケータ
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
インディケータ
FOOTPRINTORDERFLOW: The Authoritative Guide ( This indicator is also compatible with economic providers that do not offer DOM data and BID/ASK data， It also supports various foreign exchange transactions， DEMO version，modleling must choose " Every tick based on real ticks"  ) 1. Overview FOOTPRINTORDERFLOW  is an advanced Order Flow analysis tool designed for MetaTrader 5 (MT5). Unlike traditional candlestick charts that only show OHLC (Open, High, Low, Close), this indicator parses real-time Ti
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
インディケータ
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
インディケータ
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
作者のその他のプロダクト
Buyer Seller Balance Analyzer
Oleksandr Sheyko
インディケータ
Buyer Seller Balance Analyzer は、複数のタイムフレームにおける買い手と売り手の力を包括的に把握できます。 主なコンポーネント: Buyer/Seller Balance テーブル 買い手と売り手の比率を表示 M1 から MN1 までのタイムフレームをカバー 色分けされた値（緑 = 買い手、赤 = 売り手） 主要指標: Buyers (%) – 買い手の割合 Sellers (%) – 売り手の割合 ️ Balance – 買い手と売り手の差 Strength – トレンドの強さ (STRONG/MEDIUM/WEAK) Volume – 取引量の指標 (HIGH/normal) 追加機能: 移動平均線 (8, 21, 50, 100, 200) 水平線で示す現在価格 高い取引量の強調表示 シグナル解釈: 強いトレンド: Balance が大きく正（濃い緑） → 強い上昇トレンド Balance が大きく負（濃い赤） → 強い下降トレンド 反転: B
Clever Parabolic RSI
Oleksandr Sheyko
インディケータ
Clever Parabolic RSI Parabolic SAR と RSI を組み合わせた、賢くて正確なオシレーター このオシレーターは、人気の高い2つのテクニカル指標 — Parabolic SAR と RSI — を融合させたインテリジェントなシステムで、 市場の状態 、 トレンドの強さ 、そして 売買のタイミング を明確に視覚化します。 仕組み： 緑の四角いドット が表示されたら、 上昇トレンドの開始 を示します 赤の四角いドット は、 下降トレンドの開始 を示します 最初のドットの後に 同じ方向のドットが3つ 続きます — 3つ目のドットの後にエントリー するのが基本戦略です スクリーンショットでは、 トレンド転換から3本のローソク足以内に正確なシグナル が出現している様子が確認できます 戦略と活用法： 5分足以上 のタイムフレームで優れたパフォーマンスを発揮 FX通貨ペア、商品、株価指数、暗号資産 など幅広く対応 スキャルピング、デイトレード、スイングトレード に最適 Clever Parabolic
Power Moving Average Signals
Oleksandr Sheyko
インディケータ
️ Power Moving Average Signals 概要： Power Moving Average Signals は、2本の移動平均線（MA）—高速と低速—の交差に基づいたトレンドフォロー型のトレーディング戦略です。モメンタムの変化を捉え、明確な 買い・売りシグナル を生成します： 買いシグナル ：高速MAが低速MAを上抜けしたとき 売りシグナル ：高速MAが低速MAを下抜けしたとき 通貨ペアに最適化： この戦略は、特に 外国為替市場（FX） において優れたパフォーマンスを発揮します。トレンドが明確な相場で効果的に機能し、早期のエントリーと効率的なトレンド追従を可能にします。 ️ 推奨タイムフレーム： 5分足以上のチャート （M5、M15、H1など）での使用が推奨されます。ノイズが少なく、シグナルの信頼性が高まります。 主なメリット： シンプルで直感的なロジック 初心者から上級者まで幅広く対応 MetaTrader 5 プラットフォームに対応 複数の銘柄とタイムフレームで使用可能 ️ プロのヒント： ボラティリティフィルターや他の確認インジ
Ichimoku Kinko Hyo System
Oleksandr Sheyko
インディケータ
️ 一目均衡表システム（Ichimoku Kinko Hyo System） 正確かつ効率的な市場分析のためのインテリジェントツール このインジケーターは、信頼性の高い 一目均衡表（Ichimoku Kinko Hyo） の理論に基づいており、市場の構造・動向・価格の潜在的な動きを包括的に把握することができます。トレーダーが視覚的に素早く判断できるよう設計されています。 主な機能： 高精度な分析 – 複数の時間軸にわたる高度な市場分析 ️ 即時の市場把握 – 価格の方向性とシグナルの強さを明確に表示 視覚的なシグナル表示 – 緑色の上向き矢印は買い、赤色の下向き矢印は売りを示す ️ マルチタイムフレーム対応 – すべての時間軸でスムーズに動作 幅広い適用性 – 通貨ペア、商品、貴金属などに最適 推奨時間軸 – 5分以上 のチャートで最も効果を発揮 視覚的に明快な分析を重視するトレーダーに最適なツールであり、 精度・明瞭性・迅速な市場判断 をサポートします。
Power Market Strength Panel PRO
Oleksandr Sheyko
インディケータ
Power Market Strength Panel Pro – すべての主要インジケーターを1つのパネルに集約 Power Market Strength Panel は単なるインジケーターではありません。これは、複数の重要なテクニカル指標を組み合わせて、 自動で市場を分析する強力なトレーディングツール です。 含まれる主なインジケーター： EMA（指数平滑移動平均） – トレンドの方向を判断 ADX + DI+/- – トレンドの強さと買い／売り圧力を測定 RSI（相対力指数） – モメンタムと買われすぎ／売られすぎを検出 ATR（平均真の範囲） – 市場のボラティリティを表示 出来高（Volume） – 価格変動の強さを確認 どのように機能するのか： このインジケーターは、これらすべての情報を リアルタイムで自動収集・分析 し、 シンプルなシグナルシステム としてパネルに表示します： 緑 = STRONG BUY（強い買いシグナル） 赤 = STRONG SELL（強い売りシグナル） グレー = NEUTRAL（中立、様子見） あらゆる
Auto Levels Master
Oleksandr Sheyko
インディケータ
AutoLevels ― サポート＆レジスタンスの自動検出 AutoLevels は、リアルタイムのチャートデータに基づいて 重要な価格ゾーン を自動的に識別する高度なインジケーターです。 スイング高値・安値、マーケットのボラティリティ (ATR)、そして価格の繰り返し反応を分析し、信頼性の高いサポートとレジスタンスを検出します。 主な特徴: スイングポイント (Swing High / Low) を利用し、感度を調整可能 ATR によるゾーン幅の自動調整で、異なるボラティリティに対応 オプションで移動平均線を使ったトレンド確認 オプションで出来高分析を追加し、重要レベルを強化 ️ 動作原理: 価格が反応するポイントをグループ化し、明確なゾーンを形成 最低タッチ数 (MinTouches) に基づき、弱いレベルをフィルタリング チャート上にゾーンを可視化 ― タッチ回数が多いほどゾーンは強力 すべてのタイムフレームと全ての銘柄に対応 ― FX、株式、指数、暗号資産など。 トレーダーが手作業でラインを引かなくても、重要なレベルを素早く正確に把握できます。 「Aut
Auto Levels Pro
Oleksandr Sheyko
インディケータ
AutoLevelsPro —— 価格データを分析し、自動的に サポートとレジスタンスのゾーン を表示するインジケーターです。 特に 短期タイムフレーム に最適化されており、最も効果的なのは 15分足チャート です。 使用するデータ: High —— 各ローソク足の最高値 Low —— 各ローソク足の最安値 Close —— ATR計算に使用 各ローソク足のタイムスタンプでゾーンを正確に配置 ️ 分析の仕組み: スイングハイ／スイングローを検出 ATRを計算し、市場のボラティリティを測定してゾーン幅を決定 近いレベルをまとめてゾーン化 最低タッチ数に満たない弱いレベルを除外 データの取得元: 適用されたチャートの価格データ（選択したタイムフレームに従う） MetaTrader内蔵のATRインジケーター（タイムフレームに応じて動的に調整） 結果の読み方: 緑のゾーン = サポート 赤のゾーン = レジスタンス ゾーン内の数字 = タッチ回数（多いほど強力なレベル） ゾーン幅 = 市場の
Buyer Seller Arrows
Oleksandr Sheyko
インディケータ
Buyer Seller Arrows – 自信を持ってトレード！ すべてのタイムフレーム（M1 から MN1 まで）で、買い手と売り手の力を直感的に分析できる革新的なツールです。色分けされたパーセンテージと矢印によって、 市場のダイナミクスを瞬時に把握 できます。 主な機能: 緑の上向き矢印 = 買い手優勢 赤の下向き矢印 = 売り手優勢 各タイムフレーム (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1) における パーセンテージ強度 カラーコード による素早い識別（鮮やかな緑と赤） 動作原理: 買い圧力と売り圧力のバランス を追跡 EMA と SMA を用いて強度を計算 リアルタイムでトレンドの優勢 を表示 理想的なエントリーとエグジットポイント を特定するサポート トレーダーに選ばれる理由: 非常に分かりやすいビジュアル – 複雑なチャート不要、純粋な市場の強さを表示 迅速な意思決定 – スキャルピングやスイングトレードに最適 完全にカスタマイズ可能 – 自分のトレードスタイルに合わせてパラメータを調整 他のインジケーターとの
MACD Ultra Pro v3
Oleksandr Sheyko
インディケータ
MACD Ultra Pro v3.1 – 単なるMACDではない MACD Ultra Pro v3.1 は標準的なMACDではありません。これは大幅に強化されたバージョンで、リアルタイムの深いデータ分析を組み込んでいます。このインジケーターは現在の価格動向を追跡するだけでなく、過去の市場履歴を分析し、その結果をもとに将来のトレンドを予測的に示します。 従来のMACDとの違い リアルタイムのデータ分析 – 価格データだけでなく、取引量、市場のモメンタム、トレンドの動きを処理。 分析の調整機能 – パラメータを細かく設定し、市場やタイムフレームに合わせて最適化可能。 履歴分析 – 過去の動きを評価し、現在のシグナルに反映。 予測能力 – 将来の市場方向をより正確に見極めるサポート。 ️ 1つのツールに統合された包括的な機能 MACDのダイバージェンスとコンバージェンス – チャート上に明確に表示。 ヒストグラムとシグナルライン – 動きの強さを色分けして表示。 ボリューム分析 – 異常な取引量を検出し、シグナルへの影響を評価。 RSIフィルター – 過買い/過売りゾーンでの誤っ
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信