Trend Reversal Signals
- インディケータ
- Oleksandr Sheyko
- バージョン: 1.1
- アクティベーション: 5
🔁 TREND REVERSAL SIGNALS – トレンド反転を正確に捉えるシグナル
TREND REVERSAL SIGNALS は、トレンドの反転ポイントを高精度で検出するために設計された高度なインジケーターです。価格データ（OHLC）を分析し、反転を示す重要なローソク足パターンを認識します。プライスアクション、ボラティリティ（ATR）、市場構造を組み合わせることで、チャート上に明確な BUY / SELL シグナル を表示します。
📊 分析の基盤:
-
プライスアクション (OHLC) – ダブルトップ/ボトム、ヘッド＆ショルダーなどの反転パターンを検出
-
ボラティリティ (ATR) – 動きの強さを測定し、偽のシグナルを排除
-
市場構造 – 高値・安値の推移を追跡し、トレンド方向を確認
-
テクニカル指標 – 移動平均線、RSI、MACD、ボリンジャーバンドを活用
-
出来高分析 – 突発的な出来高の増加に反応し、VWAP を参照レベルとして利用
✅ トレーダーへの提供内容:
-
特定のローソク足に BUY/SELL シグナルを表示
-
すべての銘柄・タイムフレームに対応
-
デイトレードからスイングトレードまで幅広く活用可能
💬 「自信を持って決断せよ。TREND REVERSAL SIGNALS が市場の転換点を示す。」