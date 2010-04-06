HSS Pro Price Action EA rq
- エキスパート
- DMITRII GRIDASOV
- バージョン: 26.19
- アクティベーション: 10
HSS PRO PRICE ACTION EAは、プライスアクションリサーチに基づいた優れたデイトレードシステムです！
これは「設定して忘れる」エキスパートアドバイザーで、すべての取引をあなたに代わって行います！8つの通貨ペアに対応する8つのSet_filesをご用意しています！
取引アイデアは、ハンマーとシューティングスターといった有名な強力なプライスアクションパターンをベースに、トレンドとスキャルピングのテクニックを組み合わせています！
EAは、EUセッションと米国セッションのH1タイムフレームで動作します。
テストと取引用のEA設定ファイルをダウンロードしてください:
エキスパートアドバイザーの機能：
- EAは8通貨ペアで同時に実行できます。
- 口座残高に応じてロットを自動計算します。
- EAには、複利による資金管理機能がデフォルトで組み込まれています。
- SLとTPは動的に設定可能 - デフォルトで市場のボラティリティに適応します。
- すべての取引にはSLとTPが設定されていますが、ブローカーには表示されません。
- スマートフィルタリングシステム：トレンドフィルター、オシレーターフィルター、営業日フィルター、営業時間フィルター、スプレッドフィルター。
- ロボットを稼働させるために必要な最低口座残高はわずか100ドルです。
- 口座レバレッジ：1:30～1:2000まで可能です。
- 取引ペア：GBPCHF、NZDUSD、GBPCAD、USDCHF、USDJPY、EURAUD、EURCAD、EURJPY。
- 時間枠：1時間足
- 稼働時間：EAは営業日フィルターと営業時間フィルター（EUセッションと米国セッション）に基づいてエントリー機会を探します。稼働時間中にシステムが取引を開始しなかった場合、チャート上にエントリーシグナルがなかったことを意味します。
- アダプティブトレーリングストップとブレイクイーブン機能搭載。
- EAには情報表示機能があり、接続されたFXペアの現在のスプレッドとスワップを表示します。
- 画面には口座残高、エクイティ、マージンも表示されます。
- 情報表示（スプレッド・スワップ）はチャートの任意の場所に配置できます.
インストール方法：
- 推奨チャート8つを開きます：
GBPCHF、NZDUSD、GBPCAD、USDCHF、USDJPY、EURAUD、EURCAD、EURJPY。
- 各チャートでH1タイムフレームを選択します。
- 各チャートにエキスパートアドバイザーを接続します。
- 対応する「Set_file」をEAに適用します。
- ロボットがすべてを自動的に実行します。必要なのは、MT4にインストールし、PCを24時間365日稼働させておくことだけです（または、PCの代わりにVPSを使用することもできます）。
重要！取引システムのパフォーマンスを最大限に高めるには、以下の推奨事項に従ってください。
- 営業時間：MT4のMarket_watchをGMT+2（標準時間）またはGMT+3（夏時間）に設定することを強くお勧めします。ブローカーのサーバーのGMTタイムゾーンが異なる場合は、営業時間フィルターを調整する必要があります。ブローカーのタイムゾーンを確認するため、その旨をメッセージでお知らせください。確認をお手伝いし、必要に応じて関連するSet_filesをご提供いたします。
- スプレッドとブローカー：パフォーマンスを向上させるには、ECNまたはRawスプレッドなど、スプレッドの狭い口座を選択することが非常に重要です。
これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。