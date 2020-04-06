Gold Friday
- エキスパート
- Adrian Lara Carrasco
- バージョン: 1.52
- アクティベーション: 5
高精度と高収益性で金市場を制覇
プロ仕様のトレーディングロボットをお探しですか？当製品は金（XAUUSD）専用に設計され、一貫して高収益を実現します。オペレーションを自動化し、資本を最大化しつつリスクを管理したいトレーダーに最適です。
実績
- 純利益合計：164,318.02 USD
- 初期入金：25,000 USD
- 収益率：+650%
- 回復ファクター：5.18
- プロフィットファクター：1.71
- 最大相対ドローダウン：わずか28.02%
これらの数字は印象的な利益だけでなく、市場の逆境下でも安定したパフォーマンスを示しています。スマートなリスク管理と厳格な取引ロジックが採用されています。
期待できる内容
- 高確率ポイントでのインテリジェントなエントリー
- 市場シグナルに基づく自動リスク制御
- 金市場（XAUUSD）専用に最適化
- ECNブローカーおよび低レイテンシー口座対応
- 成長志向アカウントやスケーリング戦略にも最適
安定した長期パフォーマンスのおかげで、このロボットは自律トレードを求めるトレーダーに信頼されています。
20%の特別割引
Darwinex Zeroでご購入の際、以下のコードを使って20%割引をお受け取りください：
Discount Code: DWZ2328770MGM_20
今すぐ取引を開始
測定可能な結果、実績データ、完全制御を備えたツールを手に入れるチャンスをお見逃しなく。検証済みの自動システムで金取引を次のレベルへ引き上げたいなら、今がそのタイミングです。
約束ではなく成果を選ぶ。今すぐ金取引を自動化しましょう。