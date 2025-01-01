履歴データベースプロパティ

時系列アクセスでは追加のシンボル情報取得に SeriesInfoInteger() が使用されます。必要なプロパティの識別子は、関数のパラメータとして渡されます。識別子は ENUM_SERIES_INFO_INTEGER の値のいずれかになります。

ENUM_SERIES_INFO_INTEGER