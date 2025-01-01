MQL5 リファレンス標準的な定数、 列挙と構造体取引定数履歴データベースプロパティ
履歴データベースプロパティ
時系列アクセスでは追加のシンボル情報取得に SeriesInfoInteger() が使用されます。必要なプロパティの識別子は、関数のパラメータとして渡されます。識別子は ENUM_SERIES_INFO_INTEGER の値のいずれかになります。
ENUM_SERIES_INFO_INTEGER
|
識別子
|
説明
|
Type
|
SERIES_BARS_COUNT
|
現在のシンボル期間のバーの数。
|
long
|
SERIES_FIRSTDATE
|
現在のシンボル期間の初日。
|
datetime
|
SERIES_LASTBAR_DATE
|
現在のシンボル期間の最終バーの開始時刻。
|
datetime
|
SERIES_SERVER_FIRSTDATE
|
時間軸に関係ない、サーバ上でのシンボル履歴の最初の日付。
|
datetime
|
SERIES_TERMINAL_FIRSTDATE
|
時間軸に関係ない、クライアント端末でのシンボル履歴の最初の日付。
|
datetime
|
SERIES_SYNCHRONIZED
|
現時点の銘柄/期間のデータ同期フラグ。
|
bool