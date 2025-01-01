ドキュメントセクション
時系列アクセスでは追加のシンボル情報取得に SeriesInfoInteger() が使用されます。必要なプロパティの識別子は、関数のパラメータとして渡されます。識別子は ENUM_SERIES_INFO_INTEGER の値のいずれかになります。

ENUM_SERIES_INFO_INTEGER

識別子

説明

Type

SERIES_BARS_COUNT

現在のシンボル期間のバーの数。

long

SERIES_FIRSTDATE

現在のシンボル期間の初日。

datetime

SERIES_LASTBAR_DATE

現在のシンボル期間の最終バーの開始時刻。

datetime

SERIES_SERVER_FIRSTDATE

時間軸に関係ない、サーバ上でのシンボル履歴の最初の日付。

datetime

SERIES_TERMINAL_FIRSTDATE

時間軸に関係ない、クライアント端末でのシンボル履歴の最初の日付。

datetime

SERIES_SYNCHRONIZED

現時点の銘柄/期間のデータ同期フラグ。

bool