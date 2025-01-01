ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス言語基礎演算子と式優先順位のルール 

優先順位のルール

以下の表は演算子を同じ優先順位ごとにまとめます。グループは優先順位が高い順に示されています。優先順位のルールは演算子と演算する値の集まりによって決定します。

注意事項： MQL5 言語での演算の優先順位は C ++ で採用されている優先度に対応するため、MQL4 言語での優先順位とは異なります。

演算子

記述

実行順序

()

[]

にて。

関数の呼び出し

配列要素への参照

構造体要素への参照

左から右

!

~

++

--

(type)

sizeof

論理否定

ビット否定（補数）

符号変換

1 でインクリメント

1 でデクリメント

型キャスト

バイトサイズの決定

右から左

*

/

%

乗算

除算

剰余

左から右

+

加算

減算 

左から右

<<

>>

左シフト

右シフト

左から右

<

<=

>

>=

より小さい

以下

より大きい

以上

左から右

==

!=

等しい

等しくない

左から右

&

AND ビット演算

左から右

^

XOR ビット演算

左から右

|

OR ビット演算

左から右

&&

論理積演算

左から右

||

論理和演算

左から右

?:

条件演算

右から左

=

*=

/=

%=

+=

-=

<<=

>>=

&=

^=

|=

代入

乗算代入

除算代入

剰余代入

加算代入

減算代入

左シフト代入

右シフト代入

ビット論理積代入

ビット排他的論理和代入

ビット論理和代入

右から左

,

コンマ

左から右

演算の実行順序を変更するには、より高い優先順位を持つものに括弧を使用します。