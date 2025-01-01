MQL5 リファレンス言語基礎演算子と式優先順位のルール
優先順位のルール
以下の表は演算子を同じ優先順位ごとにまとめます。グループは優先順位が高い順に示されています。優先順位のルールは演算子と演算する値の集まりによって決定します。
注意事項： MQL5 言語での演算の優先順位は C ++ で採用されている優先度に対応するため、MQL4 言語での優先順位とは異なります。
|
演算子
|
記述
|
実行順序
|
()
[]
にて。
|
関数の呼び出し
配列要素への参照
構造体要素への参照
|
左から右
|
!
~
–
++
--
(type)
sizeof
|
論理否定
ビット否定（補数）
符号変換
1 でインクリメント
1 でデクリメント
型キャスト
バイトサイズの決定
|
右から左
|
*
/
%
|
乗算
除算
剰余
|
左から右
|
+
–
|
加算
減算
|
左から右
|
<<
>>
|
左シフト
右シフト
|
左から右
|
<
<=
>
>=
|
より小さい
以下
より大きい
以上
|
左から右
|
==
!=
|
等しい
等しくない
|
左から右
|
&
|
AND ビット演算
|
左から右
|
^
|
XOR ビット演算
|
左から右
|
|
|
OR ビット演算
|
左から右
|
&&
|
論理積演算
|
左から右
|
||
|
論理和演算
|
左から右
|
?:
|
条件演算
|
右から左
|
=
*=
/=
%=
+=
-=
<<=
>>=
&=
^=
|=
|
代入
乗算代入
除算代入
剰余代入
加算代入
減算代入
左シフト代入
右シフト代入
ビット論理積代入
ビット排他的論理和代入
ビット論理和代入
|
右から左
|
,
|
コンマ
|
左から右
演算の実行順序を変更するには、より高い優先順位を持つものに括弧を使用します。