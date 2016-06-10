コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

JPTrend指標 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Xynium | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
1181
評価:
(45)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

レジスタンスとサポートラインラインの位置についての情報はストラテジーにかかわらず必要なので、それらが到達された時のアラートはありがたいものです。

この指標はチャートのタイムスケールが変更されるたびにラインを再スキャンし、1つが調整可能な領域にある場合は任意のアラートを発信します。

JPTrend指標

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/883

TrendSignal指標 TrendSignal指標

MetaTrader 5のためのTrendSignal指標。

AutoNK AutoNK

この指標は、チャネルを作成してそれを自動チューニングによって設定する可能性を提供します。

MultiSignals_PCH MultiSignals_PCH

これはPrice Channel指標の改善版です。2つの追加的な価格レベル、取引シグナルと決済逆指値及び決済指値レベルが追加されました。

RSI-Crossover_Alert RSI-Crossover_Alert

アラートを有しメールボックスとスマートフォンにシグナルを送信する非常に簡単なセマフォ指標。