レジスタンスとサポートラインラインの位置についての情報はストラテジーにかかわらず必要なので、それらが到達された時のアラートはありがたいものです。

この指標はチャートのタイムスケールが変更されるたびにラインを再スキャンし、1つが調整可能な領域にある場合は任意のアラートを発信します。