AutoNK - MetaTrader 5のためのインディケータ
起動後には3行チャンネルが表示されます。標準のチャンネルとは異なって中央の線があります。
チャネルの黒線は調整可能で、赤と灰色の線は自動的に計算されます。チャネル幅は、チャネルの反対側の線を使用して調整可能で、中央の線が再計算されます。新しいチャネルを作成する必要がある場合は、指標を他の名前（入力を参照）で起動する必要があります。
ColorChart
この簡単なスクリプトは、チャートのすべての色をランダム化します。クリックして、結果を自分で見てください。LibCustomChartアプリケーションをデモするエキスパートアドバイザー
このエキスパートアドバイザーは、カスタム履歴ファイルに基づいて作成されたiCustomChartカスタムチャートへの指標の自動接続のためのカスタムチャートライブラリの無料ライブラリの使用方法を示します。
TrendSignal指標
MetaTrader 5のためのTrendSignal指標。JPTrend指標
この指標がレジスタンスとサポートラインを計算し、価格がそれらに達したときにアラートを示します。