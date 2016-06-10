コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
スクリプト

ColorChart - MetaTrader 5のためのスクリプト

Karlis Balcers | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
939
評価:
(27)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

この簡単なスクリプトは、チャートのすべての色をランダム化します。クリックして、結果を自分で見てください。

ColorChart

ColorChart

ColorChart

ColorChart

ColorChart

ColorChart

ColorChart

ColorChart

ColorChart

ColorChart

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/877

LibCustomChartアプリケーションをデモするエキスパートアドバイザー LibCustomChartアプリケーションをデモするエキスパートアドバイザー

このエキスパートアドバイザーは、カスタム履歴ファイルに基づいて作成されたiCustomChartカスタムチャートへの指標の自動接続のためのカスタムチャートライブラリの無料ライブラリの使用方法を示します。

Smooth Lines Smooth Lines

この指標は、カスタム履歴ファイルに基づいて作成されたiCustomChartカスタムチャートへの指標の自動接続のためのカスタムチャートライブラリの無料ライブラリの使用方法を示します。

AutoNK AutoNK

この指標は、チャネルを作成してそれを自動チューニングによって設定する可能性を提供します。

TrendSignal指標 TrendSignal指標

MetaTrader 5のためのTrendSignal指標。