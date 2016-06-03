私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
T3.Lnx - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 912
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
インディケータ T3.Lnx。インディケータHeiken Ashiをベースにしています。
T3Series.mqhファイルとPriceSeries.mqhファイルをMetaTrader\experts\include\フォルダに置く必要があります。
Heiken Ashi#.mq4ファイルをMetaTrader\indicators\フォルダに置く必要があります。
入力パラメータ：
T3Period= 14; // T3Bollinger Bandsの平均化期間
MA_method=0; // 平均方式
MA_Smooth=20; // MAの平滑深度
Bands_Smooth=20; // Bollinger Bandsの平滑深度
Smooth_Curvature=100; // 平滑パラメータ。-100から+100の領域で変化し、移行プロセスの質に影響を与える
Bands_Shift=0; // インディケータの水平移動
Input_Price_Customs=0; //計算が行われる価格の選択
T3.Lnx
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8150
インディケータTro_Range。MultiTrandOscilator
別の通貨ペアのシグナルを取引の為に使用するオシレータです。ユーロドル 1分足で取引を行うために役に立ちます。シグナルを円･フランから合成します。
著者によると、ユーザは外部インターフェースとしてこのインディケータが使えるそうです。Priliv_s
トレンドの転換を示してくれるインジケーターです。色が異なる3本の線として、それぞれ現在表示中の時間軸でのトレンドの速度、次により長い時間軸のトレンドの速度、次の次により長い時間軸のトレンドの速度を表示します。