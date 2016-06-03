コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

T3.Lnx - MetaTrader 4のためのインディケータ

インディケータ T3.Lnx。インディケータHeiken Ashiをベースにしています。

T3Series.mqhファイルとPriceSeries.mqhファイルをMetaTrader\experts\include\フォルダに置く必要があります。

Heiken Ashi#.mq4ファイルをMetaTrader\indicators\フォルダに置く必要があります。

入力パラメータ：

T3Period= 14; // T3Bollinger Bandsの平均化期間
MA_method=0; // 平均方式
MA_Smooth=20; // MAの平滑深度
Bands_Smooth=20; // Bollinger Bandsの平滑深度
Smooth_Curvature=100; // 平滑パラメータ。-100から+100の領域で変化し、移行プロセスの質に影響を与える
Bands_Shift=0; // インディケータの水平移動
Input_Price_Customs=0; //計算が行われる価格の選択


