CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

T3.Lnx - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
762
Rating:
(5)
Veröffentlicht:
\MQL4\Include\
PriceSeries.mqh (5.79 KB) ansehen
T3Series.mqh (31.22 KB) ansehen
T3_Lnx.mq4 (6.51 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Indikator T3.Lnx. Er benutzt Heiken Ashi.

Damit der Indikator arbeiten kann, sollten Sie die Dateien "T3Series.mqh" und "PriceSeries.mqh" in dem Verzeichnis "MetaTrader\experts\include" platzieren.

"Heiken Ashi#.mq4" sollte im Verzeichnis "MetaTrader\indicators" gespeichert werden.

Parameter:

T3Period= 14; // durchschnittliche Periode der T3Bollinger Bands
MA_method=0; // durchschnittliche Methode
MA_Smooth=20; //glätte die Tiefe der erhaltenden Moving Averages
Bands_Smooth=20; // glätte die Tiefe der erhaltenden Bollinger Bands
Smooth_Curvature=100; // Glätungsparameter gehen von -100 bis +100; Es beeinflusst die Übergangs-Qualität;
Bands_Shift=0; // Indikator Verschiebung entlang der Zeitachse
Input_Price_Customs=0; // Ausgewählte Preise die der Indikator berechnen soll


T3.Lnx

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8150

BZ_TL_SkylineM BZ_TL_SkylineM

Der Autor betont, dass Benutzer diesen Indikator als externe Schnittstelle für alle anderen Indizes verwenden können.

Priliv_s Priliv_s

Umkehr-Indikator. Er repräsentiert 3 Linien verschiedener Farben um die Trendgeschwindigkeit auf der aktuellen und dem nächst größeren Zeitrahmen anzuzeigen.

Tro_Range Tro_Range

Indikator Tro_Range.

MultiTrandOscilator MultiTrandOscilator

Ein Oszillator mit Signallinien, die aus den anderen Paaren empfangen werden. Die Arbeit in EURUSD und M1 ist beabsichtigt. die Signale werden von "Yen" und "Franс" synthetisiert. Im Übersichtsmodus können Sie eine unnötige Signal ausblenden.