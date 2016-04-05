Indikator T3.Lnx. Er benutzt Heiken Ashi.



Damit der Indikator arbeiten kann, sollten Sie die Dateien "T3Series.mqh" und "PriceSeries.mqh" in dem Verzeichnis "MetaTrader\experts\include" platzieren.



"Heiken Ashi#.mq4" sollte im Verzeichnis "MetaTrader\indicators" gespeichert werden.

Parameter:



T3Period= 14; // durchschnittliche Periode der T3Bollinger Bands

MA_method=0; // durchschnittliche Methode

MA_Smooth=20; //glätte die Tiefe der erhaltenden Moving Averages

Bands_Smooth=20; // glätte die Tiefe der erhaltenden Bollinger Bands

Smooth_Curvature=100; // Glätungsparameter gehen von -100 bis +100; Es beeinflusst die Übergangs-Qualität;

Bands_Shift=0; // Indikator Verschiebung entlang der Zeitachse

Input_Price_Customs=0; // Ausgewählte Preise die der Indikator berechnen soll







T3.Lnx

