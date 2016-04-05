und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
T3.Lnx - Indikator für den MetaTrader 4
- 762
Indikator T3.Lnx. Er benutzt Heiken Ashi.
Damit der Indikator arbeiten kann, sollten Sie die Dateien "T3Series.mqh" und "PriceSeries.mqh" in dem Verzeichnis "MetaTrader\experts\include" platzieren.
"Heiken Ashi#.mq4" sollte im Verzeichnis "MetaTrader\indicators" gespeichert werden.
Parameter:
T3Period= 14; // durchschnittliche Periode der T3Bollinger Bands
MA_method=0; // durchschnittliche Methode
MA_Smooth=20; //glätte die Tiefe der erhaltenden Moving Averages
Bands_Smooth=20; // glätte die Tiefe der erhaltenden Bollinger Bands
Smooth_Curvature=100; // Glätungsparameter gehen von -100 bis +100; Es beeinflusst die Übergangs-Qualität;
Bands_Shift=0; // Indikator Verschiebung entlang der Zeitachse
Input_Price_Customs=0; // Ausgewählte Preise die der Indikator berechnen soll
T3.Lnx
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8150
