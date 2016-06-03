コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Tro_Range - MetaTrader 4のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
831
評価:
(4)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

インディケータTro_Range。

詳細はこちらをご覧ください。

int Threshold=20;
color CurrentBarColor=White;
color ThresholdColor =Aqua;



MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8149

MultiTrandOscilator MultiTrandOscilator

別の通貨ペアのシグナルを取引の為に使用するオシレータです。ユーロドル 1分足で取引を行うために役に立ちます。シグナルを円･フランから合成します。

Karbofos Karbofos

インジケータを用いない簡単な売買システムです。

T3.Lnx T3.Lnx

インディケータ T3.Lnx。インディケータHeiken Ashiをベースにしています。

BZ_TL_SkylineM BZ_TL_SkylineM

著者によると、ユーザは外部インターフェースとしてこのインディケータが使えるそうです。