色が異なる3本の線として、それぞれ現在表示中の時間軸でのトレンドの速度、次により長い時間軸のトレンドの速度、次の次により長い時間軸のトレンドの速度を表示します。

茶色い線は、現在表示中の時間軸でのトレンドを示します。



緑色の線は、次により長い時間軸のトレンドを示します。



赤い線は、次の次により長い時間軸のトレンドを示します。どんな時間軸でも正確に動作します。



インディケータの反曲はトレンド転換を意味します。

Priliv_s

