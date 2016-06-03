無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Priliv_s - MetaTrader 4のためのインディケータ
色が異なる3本の線として、それぞれ現在表示中の時間軸でのトレンドの速度、次により長い時間軸のトレンドの速度、次の次により長い時間軸のトレンドの速度を表示します。
茶色い線は、現在表示中の時間軸でのトレンドを示します。
緑色の線は、次により長い時間軸のトレンドを示します。
赤い線は、次の次により長い時間軸のトレンドを示します。どんな時間軸でも正確に動作します。
インディケータの反曲はトレンド転換を意味します。
Priliv_s
