BZ_TL_SkylineM - MetaTrader 4のためのインディケータ
パラメータ:
myEntryTrigger =4;
myProfitTarget =10;
myStopLoss =7;
Shift =0;
myHourColor =DarkGray;
myStyle =STYLE_DOT;
ShowLables =false ;
BZ_TL_SkylineM
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8151
Priliv_s
トレンドの転換を示してくれるインジケーターです。色が異なる3本の線として、それぞれ現在表示中の時間軸でのトレンドの速度、次により長い時間軸のトレンドの速度、次の次により長い時間軸のトレンドの速度を表示します。Otcfx_b-clock modified V3.2
インディケータOtcfx_b-clock modified V3.2。推奨指標のもう一つのバージョンです。