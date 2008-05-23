Автор утверждает, что пользователь может использовать данный индикатор, как внешний интерфейс для всех других показателей.

Индикатор Tro_Range.

Осциллятор с сигнальными линиями, получаемыми с других пар. Предназначен для работы по EURUSD на минутке, сигналы синтезирует с йены и франка.