Индикаторы

T3.Lnx - индикатор для MetaTrader 4

Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
4664
(5)
Индикатор T3.Lnx. Использует сигналы Heiken Ashi.

Для работы индикатора следует положить файлы T3Series.mqh и PriceSeries.mqh в папку (директорию): MetaTrader\experts\include.

Heiken Ashi#.mq4 в папку (директорию): MetaTrader\indicators.

Входные параметры:

T3Period= 14; // период усреднения T3Bollinger Bands
MA_method=0; // метод усреднения
MA_Smooth=20; // глубина сглаживания полученного Moving Avereges
Bands_Smooth=20; // глубина сглаживания полученных Bollinger Bands
Smooth_Curvature=100; // параметр сглаживания, изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
Bands_Shift=0; // cдвиг индикатора вдоль оси времени
Input_Price_Customs=0; //Выбор цен, по которым производится расчёт индикатора


T3.Lnx

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8150

