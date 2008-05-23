Ставь лайки и следи за новостями
T3.Lnx - индикатор для MetaTrader 4
Индикатор T3.Lnx. Использует сигналы Heiken Ashi.
Для работы индикатора следует положить файлы T3Series.mqh и PriceSeries.mqh в папку (директорию): MetaTrader\experts\include.
Heiken Ashi#.mq4 в папку (директорию): MetaTrader\indicators.
Входные параметры:
T3Period= 14; // период усреднения T3Bollinger Bands
MA_method=0; // метод усреднения
MA_Smooth=20; // глубина сглаживания полученного Moving Avereges
Bands_Smooth=20; // глубина сглаживания полученных Bollinger Bands
Smooth_Curvature=100; // параметр сглаживания, изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
Bands_Shift=0; // cдвиг индикатора вдоль оси времени
Input_Price_Customs=0; //Выбор цен, по которым производится расчёт индикатора
