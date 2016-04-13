Indicador T3.Lnx. Utiliza las señales de Heiken Ashi.

Para el funcionamiento del indicador, hay que colocar los archivos T3Series.mqh y PriceSeries.mqh en la carpeta (directorio): MetaTrader\experts\include.



Heiken Ashi#.mq4 en la carpeta (directorio): MetaTrader\indicators.

Parámetros de entrada:



T3Period= 14; // período promedio de T3Bollinger Bands

MA_method=0; // método promedio

MA_Smooth=20; // profundidad de suavizado de Moving Avereges obtenido

Bands_Smooth=20; // profundidad de suavizado de Bollinger Bands obtenidas

Smooth_Curvature=100; // parámetro de suavizado que se cambia de -100 ... +100, influye en la calidad del proceso transitorio;

Bands_Shift=0; // desplazamiento del indicador a lo largo del eje de tiempo

Input_Price_Customs=0; //selección de precios para el cálculo del indicador

