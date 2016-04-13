CodeBaseSecciones
Indicadores

T3.Lnx - indicador para MetaTrader 4

\MQL4\Include\
PriceSeries.mqh (5.79 KB) ver
T3Series.mqh (31.22 KB) ver
T3_Lnx.mq4 (6.51 KB) ver
Indicador T3.Lnx. Utiliza las señales de Heiken Ashi.

Para el funcionamiento del indicador, hay que colocar los archivos T3Series.mqh y PriceSeries.mqh en la carpeta (directorio): MetaTrader\experts\include.

Heiken Ashi#.mq4 en la carpeta (directorio): MetaTrader\indicators.

Parámetros de entrada:

T3Period= 14; // período promedio de T3Bollinger Bands
MA_method=0; // método promedio
MA_Smooth=20; // profundidad de suavizado de Moving Avereges obtenido
Bands_Smooth=20; // profundidad de suavizado de Bollinger Bands obtenidas
Smooth_Curvature=100; // parámetro de suavizado que se cambia de -100 ... +100, influye en la calidad del proceso transitorio;
Bands_Shift=0; // desplazamiento del indicador a lo largo del eje de tiempo
Input_Price_Customs=0; //selección de precios para el cálculo del indicador


T3.Lnx

Tro_Range Tro_Range

Indicador Tro_Range.

MultiTrandOscilator MultiTrandOscilator

Es un oscilador con líneas de señal obtenidas de otros pares de divisas. Está diseñado para trabajar con EURUSD en M1, las señales se generan desde YEN y FRANC.

Painter_v1 Painter_v1

Indicador Painter_v1. Colorea ciertas áreas del precio de hh: mm_start a hh: mm_finish.

MachXalert MachXalert

Indicador machXalert.