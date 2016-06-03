別の通貨ペアのシグナルを取引の為に使用するオシレータです。ユーロドル 1分足で取引を行うために役に立ちます。シグナルを円･フランから合成します。

サマリーモードがデフォルトで設定されます。不必要なシグナルを無表示にできます。MAの方法がドキュメントと同じようです。