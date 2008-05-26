代码库部分
T3.Lnx - MetaTrader 4脚本

\MQL4\Include\
PriceSeries.mqh (5.79 KB) 预览
T3Series.mqh (31.22 KB) 预览
T3_Lnx.mq4 (6.51 KB) 预览
指标 T3.Lnx.使用信号Heiken Ashi.

指标的运行需要将文件 T3Series.mqh и PriceSeries.mqh 放置到文件夹: MetaTrader\experts\include.

Heiken Ashi#.mq4 文件夹 : MetaTrader\indicators.

参量:

T3Period= 14; // 平均周期T3Bollinger Bands
MA_method=0; // 方法
MA_Smooth=20; // 移动平均线获得的平滑深度
Bands_Smooth=20; // 布林带获得的平滑深度
Smooth_Curvature=100; // 平滑参数，内部改变 -100 ... +100,直接影响进程；
Bands_Shift=0; // 对称时间指标移动
Input_Price_Customs=0; //选择指标计算价格


T3.Lnx

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8150

