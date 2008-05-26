请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
指标 T3.Lnx.使用信号Heiken Ashi.
指标的运行需要将文件 T3Series.mqh и PriceSeries.mqh 放置到文件夹: MetaTrader\experts\include.
Heiken Ashi#.mq4 文件夹 : MetaTrader\indicators.
参量:
T3Period= 14; // 平均周期T3Bollinger Bands
MA_method=0; // 方法
MA_Smooth=20; // 移动平均线获得的平滑深度
Bands_Smooth=20; // 布林带获得的平滑深度
Smooth_Curvature=100; // 平滑参数，内部改变 -100 ... +100,直接影响进程；
Bands_Shift=0; // 对称时间指标移动
Input_Price_Customs=0; //选择指标计算价格
T3.Lnx
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8150
