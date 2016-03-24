コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Heiken Ashi - MetaTrader 4のためのインディケータ

MetaQuotes | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
1828
評価:
(35)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

平均足をベースにしたカスタムインジケータの実施例です。平均足インジケータが彩色したローソク足として表示されます。

Heiken Ashi

初期チャートの表示を無効にすることをおすすめします。設定手順は以下の通りです。

  • MT4のメニュー「チャート」→「プロパティ」又はF8押し →「全般」→ 「チャートを前面に表示」チェックを外す
  • 「ラインチャート」にチィックを付ける
  • MT4のメニュー「チャート」→「プロパティ」又はF8押し →「色の設定」→ ラインチャートの色を背景色と同じにする

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7835

Flatter_V1 Flatter_V1

このスクリプトは、逆指値注文を発注します。注文は、指定された変数（高値を示すHi変数と安値を示すLo変数）に基づいて発注されます。

Indexes_v4 Indexes_v4

インディケータIndexes_v4。このインディケータは、1つのチャート画面に異なる通貨インデックスを同時に表示することができます。

Index Dollar Index Dollar

このインディケータは、チャート上にドルインデックスを表示します。チャート分析を簡単にするインディケータです。

i4 Pivot_v1 i4 Pivot_v1

インディケータ i4 Pivot_v1