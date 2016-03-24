平均足をベースにしたカスタムインジケータの実施例です。平均足インジケータが彩色したローソク足として表示されます。



Heiken Ashi



初期チャートの表示を無効にすることをおすすめします。設定手順は以下の通りです。

MT4のメニュー「チャート」→「プロパティ」又はF8押し →「全般」→ 「チャートを前面に表示」チェックを外す

「ラインチャート」にチィックを付ける