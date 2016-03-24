無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Heiken Ashi - MetaTrader 4のためのインディケータ
平均足をベースにしたカスタムインジケータの実施例です。平均足インジケータが彩色したローソク足として表示されます。
Heiken Ashi
初期チャートの表示を無効にすることをおすすめします。設定手順は以下の通りです。
- MT4のメニュー「チャート」→「プロパティ」又はF8押し →「全般」→ 「チャートを前面に表示」チェックを外す
- 「ラインチャート」にチィックを付ける
- MT4のメニュー「チャート」→「プロパティ」又はF8押し →「色の設定」→ ラインチャートの色を背景色と同じにする
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7835
