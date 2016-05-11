Participe de nossa página de fãs
T3.Lnx - indicador para MetaTrader 4
- 844
-
Indicador T3.Lnx. Ela usa os sinais de Heiken Ashi.
Para o indicador funcionar, você deve colocar os arquivos T3Series.mqh e PriceSeries.mqh no diretório MetaTrader\experts\include.
Heiken Ashi#.mq4 deve ser colocado no diretório MetaTrader\indicators.
Entradas:
T3Period= 14; // Período médio das Bandas T3Bollinger
MA_method=0; // Método de média
MA_Smooth=20; // Profundidade da suavização das Médias Móveis obtidas
Bands_Smooth=20; // Profundidade da suavização das Bandas de Bollinger obtidas
Smooth_Curvature=100; // Parâmetro de suavização que varia de -100 a +100; isso afeta a qualidade da transição;
Bands_Shift=0; // Deslocamento do indicador ao longo do eixo de tempo
Input_Price_Customs = 0; // Seleção do preço em que o indicador é calculado
T3.Lnx
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8150
