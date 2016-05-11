Indicador T3.Lnx. Ela usa os sinais de Heiken Ashi.



Para o indicador funcionar, você deve colocar os arquivos T3Series.mqh e PriceSeries.mqh no diretório MetaTrader\experts\include.



Heiken Ashi#.mq4 deve ser colocado no diretório MetaTrader\indicators.

Entradas:



T3Period= 14; // Período médio das Bandas T3Bollinger

MA_method=0; // Método de média

MA_Smooth=20; // Profundidade da suavização das Médias Móveis obtidas

Bands_Smooth=20; // Profundidade da suavização das Bandas de Bollinger obtidas

Smooth_Curvature=100; // Parâmetro de suavização que varia de -100 a +100; isso afeta a qualidade da transição;

Bands_Shift=0; // Deslocamento do indicador ao longo do eixo de tempo

Input_Price_Customs = 0; // Seleção do preço em que o indicador é calculado







T3.Lnx

