制作者: X_0_Serg153 Copyright © 2005, Serg153

修正のためにX_0_Serg153により開発されたインジケータを選びました。

一方では、これは三目並べ方法の確認を避けさせますし、方法の視覚性を守ります。

しかし他方では、取引シグナルを受信するのが難しくなります。

X_0_Serg153 インジケータのデータがグラフィックオブジェクトとして表されることは、フォーラムで話し合いました。詳細はhttp://forum.mql4.com/ru/12351をご覧ください。ソースコードもこちらから取得しました。

三目並べ方法は米国では19年代から使用されています。

方法の特徴は、時間帯の安定性がないことにあります。

MT4の画面に新規の足が一つずつ発生しますが、インジケータは、価格が閾値を超えるまで動きません。それで、インジケータのチャートがMT4チャートに合わせません。

このインジケータの修正版では:

-売買シグナルの生成が追加されました（相場の動きが変ると上下矢印として表示される）

-アラートが追加されました。

特徴:

インジケータと価格の動きの同時性なので、売買シグナルはヒストリーに基づいて計算されません。

トレーダーには、ヒストリーに基づいたシグナルがなくても構いません。

売買シグナルをストラテジーテスターでテストした方がいいからです。

バックテスト:

インジケータをあらゆるEAとともにストラテジーテスターで起動してください。