X_0_Serg153_TEST - 売買シグナルを出す三目並べインジケータ - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1427
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: X_0_Serg153 Copyright © 2005, Serg153
修正のためにX_0_Serg153により開発されたインジケータを選びました。
一方では、これは三目並べ方法の確認を避けさせますし、方法の視覚性を守ります。
しかし他方では、取引シグナルを受信するのが難しくなります。
X_0_Serg153 インジケータのデータがグラフィックオブジェクトとして表されることは、フォーラムで話し合いました。詳細はhttp://forum.mql4.com/ru/12351をご覧ください。ソースコードもこちらから取得しました。
三目並べ方法は米国では19年代から使用されています。
方法の特徴は、時間帯の安定性がないことにあります。
MT4の画面に新規の足が一つずつ発生しますが、インジケータは、価格が閾値を超えるまで動きません。それで、インジケータのチャートがMT4チャートに合わせません。
このインジケータの修正版では:
-売買シグナルの生成が追加されました（相場の動きが変ると上下矢印として表示される）
-アラートが追加されました。
特徴:
インジケータと価格の動きの同時性なので、売買シグナルはヒストリーに基づいて計算されません。
トレーダーには、ヒストリーに基づいたシグナルがなくても構いません。
売買シグナルをストラテジーテスターでテストした方がいいからです。
バックテスト:
インジケータをあらゆるEAとともにストラテジーテスターで起動してください。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8114
