コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

X_0_Serg153_TEST - 売買シグナルを出す三目並べインジケータ - MetaTrader 4のためのインディケータ

Aleksandr Pak | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1427
評価:
(9)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動


制作者: X_0_Serg153 Copyright © 2005, Serg153

修正のためにX_0_Serg153により開発されたインジケータを選びました。

一方では、これは三目並べ方法の確認を避けさせますし、方法の視覚性を守ります。

しかし他方では、取引シグナルを受信するのが難しくなります。

X_0_Serg153 インジケータのデータがグラフィックオブジェクトとして表されることは、フォーラムで話し合いました。詳細はhttp://forum.mql4.com/ru/12351をご覧ください。ソースコードもこちらから取得しました。


三目並べ方法は米国では19年代から使用されています。

方法の特徴は、時間帯の安定性がないことにあります。


MT4の画面に新規の足が一つずつ発生しますが、インジケータは、価格が閾値を超えるまで動きません。それで、インジケータのチャートがMT4チャートに合わせません。


このインジケータの修正版では:

-売買シグナルの生成が追加されました（相場の動きが変ると上下矢印として表示される）

-アラートが追加されました。


特徴:

インジケータと価格の動きの同時性なので、売買シグナルはヒストリーに基づいて計算されません。

トレーダーには、ヒストリーに基づいたシグナルがなくても構いません。

売買シグナルをストラテジーテスターでテストした方がいいからです。 


バックテスト:

インジケータをあらゆるEAとともにストラテジーテスターで起動してください。


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8114

Percent_Levels Percent_Levels

このスクリプトは、現在値から指定された距離だけ離れた上部レベル･下部レベルのセットを表示します。

OnChart Stochastic OnChart Stochastic

インディケータOnChart Stochastic。

MarketProfile MarketProfile

このインディケータは、マーケットプロファイル（英：Market Profile）を表示します。

インディケータImpulse CDC (Color) インディケータImpulse CDC (Color)

インディケータImpulse CD (Color)は、勢い原理を使い続けます。更に、色染めとシグナルラインの描画が可能になりました。