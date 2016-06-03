マーケットプロファイル（英：Market Profile）とは、アメリカ･シカゴ生まれのマーケット分析手法のことです。



MarketProfile



エリック・L・ナイマンの著書「経済的自由への道」、



ジョン・パイパーの著書「トレードへの道」をご覧ください。

取引セッションが異なる色でハイライト表示されます（アジアセッションは黄色、ヨーロッパセッションは青く、アメリカセッションは赤である）。30分足と15分足で動作します。

パラメータ:



StartDate - 開始日



lastdayStart - trueならば、最後の日までプロファイルを描画する



CountProfile - 1日のマーケットプロファイルの数





トレンドが白で表示されます。ボリュームが考慮されません。考慮されることもありますけど、その場合ボリュームに99%当たります。私の控えめな意見では、FXにあまり意味がありません。