MarketProfile - MetaTrader 4のためのインディケータ
マーケットプロファイル（英：Market Profile）とは、アメリカ･シカゴ生まれのマーケット分析手法のことです。
MarketProfile
エリック・L・ナイマンの著書「経済的自由への道」、
ジョン・パイパーの著書「トレードへの道」をご覧ください。
取引セッションが異なる色でハイライト表示されます（アジアセッションは黄色、ヨーロッパセッションは青く、アメリカセッションは赤である）。30分足と15分足で動作します。
パラメータ:
StartDate - 開始日
lastdayStart - trueならば、最後の日までプロファイルを描画する
CountProfile - 1日のマーケットプロファイルの数
トレンドが白で表示されます。ボリュームが考慮されません。考慮されることもありますけど、その場合ボリュームに99%当たります。私の控えめな意見では、FXにあまり意味がありません。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8115
