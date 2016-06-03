インディケータCustomCandleは、現在表示中のチャートに非標準的でも長い時間軸のローソク足を表示します。

ただし、より長い時間軸の新規チャートを開く必要はありません。現在の時間軸の足を薄くするのはおすすめです。

CustomCandle

制限:

1. より長い時間軸の値が現在の時間軸の値で割り切れるはずです（例えば、5分足の為に10分足、15分足や20分足を使用できる）。



2. より長い時間軸の値が日足の値以下でなければなりません（1440分までに制限されている）。つまり、2日足を表示するのは不可能です。まあ可能ですけど、やりませんでした。



3. 4時間足以上の時間軸で取引できません(まぁできますけど～)。

特徴:

1. 切断が起こった場合、ヒストリーロード中に奇妙なローソク足が形成される可能性が高いです。それで、ヒストリーロードの後で、このローソク足を再描画する必要があります。インディケータを削除しなくてもいいですし、ただプロパティを変更することが必要です。ちょっと面倒くさいですけど、どうやって直すか分かりません。

更新:

（2008年12月22日）

CustomCandleの元のバージョンを修正しました。

CustomCandleと似ているCustomCandle_Shiftというインディケータを加えました。CustomCandle_Shiftでは、ローソク足のシフトを分に設定することが可能になりました。





