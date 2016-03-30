制作者: Watasi

トレンドはどうやって変わりますか？レンジ相場をどうやって判断しますか？どう取引するのですか？ 等々・・・

N本のバーの範囲内にトレンドが直線運動を続けると、その直線のパラメータが計算可能です。子供の頃から、直線の方程式がy=bx+cの形に書けることが分かります。インジケータTrendLinearRegでは、このパラメータが線形回帰によって求められ、各バーごとにサブウィンドウに出力されます。緑色は現在値が前の値より高いことを表し、赤は現在値が前の値より低いことを意味します。

実際に、チャートに関するb係数は次の2つの係数で成立されます。：直線の成す角の正接と通貨ペアの係数（Point等）。それで、インジケータの値の目盛りが違っています。

どうやって使いますか？ 使用方法はいくつかあります。：

1. ゼロラインの交差。

2. 最大値を超えること。

3. ゼロライン近くでレンジゾーンを指定すれば、ブレイクアウトトレードを行うことができます。

修正提案があれば、喜んで検討します。