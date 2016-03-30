無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
TrendLinearReg - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1040
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: Watasi
トレンドはどうやって変わりますか？レンジ相場をどうやって判断しますか？どう取引するのですか？ 等々・・・
N本のバーの範囲内にトレンドが直線運動を続けると、その直線のパラメータが計算可能です。子供の頃から、直線の方程式がy=bx+cの形に書けることが分かります。インジケータTrendLinearRegでは、このパラメータが線形回帰によって求められ、各バーごとにサブウィンドウに出力されます。緑色は現在値が前の値より高いことを表し、赤は現在値が前の値より低いことを意味します。
実際に、チャートに関するb係数は次の2つの係数で成立されます。：直線の成す角の正接と通貨ペアの係数（Point等）。それで、インジケータの値の目盛りが違っています。
どうやって使いますか？ 使用方法はいくつかあります。：
1. ゼロラインの交差。
2. 最大値を超えること。
3. ゼロライン近くでレンジゾーンを指定すれば、ブレイクアウトトレードを行うことができます。
修正提案があれば、喜んで検討します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7883
ichimok2005
エキスパートアドバイザ ichimok2005。インディケータIchimokuをベースにしたEAです。Kijun Sen Robot (KSRobot)
Kijun Sen Robotというエキスパートアドバイザ。Ichimoku、MAとSARをベースにしています。英ポンド/米ドル30分足およびユーロ/米ドル30分足に最適化されました。詳細はソースコードをご覧ください。