無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ichimok2005 - MetaTrader 4のためのエキスパート
- ビュー:
- 755
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: ForexProf
エキスパートアドバイザ ichimok2005。インディケータIchimokuをベースにしたEAです。
------------------------------
バックテスト:
通貨ペア: ユーロドル
時間軸: 5分足
モデル: 全ティック
エキスパートアドバイザ ichimok2005。インディケータIchimokuをベースにしたEAです。
------------------------------
バックテスト:
通貨ペア: ユーロドル
時間軸: 5分足
モデル: 全ティック
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7882
Kijun Sen Robot (KSRobot)
Kijun Sen Robotというエキスパートアドバイザ。Ichimoku、MAとSARをベースにしています。英ポンド/米ドル30分足およびユーロ/米ドル30分足に最適化されました。詳細はソースコードをご覧ください。曲がりくねったdoubleUp
驚くべき結果です。ロットの改良された計算モデル、より小さい損失率、そして、簡略化されたdoubleDownを含むエキスパートアドバイザです。
TrendLinearReg
トレンドはどうやって変わりますか？レンジ相場をどうやって判断しますか？等々・・・上記の質問に答えられるインジケータです。SI
インディケータSI