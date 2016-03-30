Kijun Sen Robotというエキスパートアドバイザ。Ichimoku、MAとSARをベースにしています。英ポンド/米ドル30分足およびユーロ/米ドル30分足に最適化されました。詳細はソースコードをご覧ください。

驚くべき結果です。ロットの改良された計算モデル、より小さい損失率、そして、簡略化されたdoubleDownを含むエキスパートアドバイザです。