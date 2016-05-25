私たちのファンページに参加してください
パラボリックSAR - MetaTrader 4のためのインディケータ
パラボリックSAR (英：Parabolic SAR) は、トレンド相場を分析するために開発されたインジケーターです。 このインジケーターは価格チャートに作成されます。このインジケーターは移動平均に似ています。唯一の違いは、パラボリックSARの加速が早いということと、価格によって状態が変わりやすいということです。ブル相場（上昇トレンド）ではインジケーターは価格の下にあります。ベア市場（下降トレンド）のときはインジケーターは価格の上に表示されます。
パラボリックSAR
価格がパラボリックSARにクロスした場合、インジケーターが転換して、価格の反対側により遠い値が表示されます。上記のようなインジケーターの転換が起こった場合、ひとつ前の期間の高値か安値が、起点となります。インジケーターが転換した場合、トレンドの終わり・トレンドの転換の印となります。
パラボリックSARは、決済タイミングを見出すインジケーターとして優秀です。買いポジションは、価格がSARより下がったとき、決済するべきです。売りポジションは、価格がSARよりも上がったとき、決済するべきです。インジケーターをトレーリングストップのラインとしても活用できます。
買いポジションを持った場合（つまり、価格がSARよりも上にある場合）、パラボリックSARは
価格の方向に関わらず上がります。SARの長さは価格変化の規模に依存しています。
買いポジション:
SAR (i) = ACCELERATION * (HIGH (i - 1) - SAR (i - 1)) + SAR (i - 1)
売りポジション:
SAR (i) = ACCELERATION * (LOW (i - 1) - SAR (i - 1)) - SAR (i - 1)
ここで:
SAR (i - 1) — ひとつ前の足のパラボリックSARの値;
ACCELERATION — 加速係数;
HIGH (i - 1) — ひとつ前の足の高値;
LOW (i - 1) — ひとつ前の足の安値
現在足の価格が前の足の価格より高い場合、インジケーターの値は上がります。逆もまた然り。加速要因 (ACCELERATION) は同時に倍にし、パラボリックSARと価格を一体にする。言い換えれば、価格の上昇や下降が早ければ早いほど、インジケーターの価格への接近も早くなります。
インジケーターの詳細
パラボリックSARの詳細は「Parabolic SAR」というテクニカル分析に関する記事をご覧ください。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7787
