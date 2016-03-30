無料でロボットをダウンロードする方法を見る
曲がりくねったdoubleUp - MetaTrader 4のためのエキスパート
DoubleUpは、doubleDownのアルゴリズムをかなり改良させます。DoubleDownと同様に、ユーロドルの1分足でよく機能しますがより良い結果を得ることができます。2006年1月/ユーロドル/1分足のバックテストの結果：
Hazem
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7879
