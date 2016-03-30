コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

曲がりくねったdoubleUp - MetaTrader 4のためのエキスパート

Hazem | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
903
評価:
(9)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

DoubleUpは、doubleDownのアルゴリズムをかなり改良させます。DoubleDownと同様に、ユーロドルの1分足でよく機能しますがより良い結果を得ることができます。2006年1月/ユーロドル/1分足のバックテストの結果：

少しでもお役に立てれば幸いです。評価お願いします！

宜しくお願いします。

Hazem

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7879

Impulse CD Impulse CD

インディケータImpulse CDは、勢い原理を使い続けます。

Probe Probe

エキスパートアドバイザ Probe

Kijun Sen Robot (KSRobot) Kijun Sen Robot (KSRobot)

Kijun Sen Robotというエキスパートアドバイザ。Ichimoku、MAとSARをベースにしています。英ポンド/米ドル30分足およびユーロ/米ドル30分足に最適化されました。詳細はソースコードをご覧ください。

ichimok2005 ichimok2005

エキスパートアドバイザ ichimok2005。インディケータIchimokuをベースにしたEAです。