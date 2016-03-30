インディケータImpulse CDは、勢い原理を使い続けます。インディケータImpulse MACDの更新版です。

Impulse MACDをバックテストしたときに、この修正のアイデアが生まれました。インディケータのシグナルラインがバーチャートからはずれ始めるタイミングを判断することは難しいので、メインチャートにシグナルラインの偏差を表すチャートを重ねるのは便利だと思います。

ロールバックの為に使用することをおすすめします。