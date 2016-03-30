コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Impulse CD - MetaTrader 4のためのインディケータ

Sergei Kazachenko
ビュー:
874
評価:
(4)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
インディケータImpulse CDは、勢い原理を使い続けます。インディケータImpulse MACDの更新版です。

Impulse MACDをバックテストしたときに、この修正のアイデアが生まれました。インディケータのシグナルラインがバーチャートからはずれ始めるタイミングを判断することは難しいので、メインチャートにシグナルラインの偏差を表すチャートを重ねるのは便利だと思います。

ロールバックの為に使用することをおすすめします。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7878

