Japanese English Русский 中文 Deutsch
実際の制作者: Farhad Farshad.

Farhadというエキスパートアドバイザです。フレキシブルな設定システムが含まれています。MACDストキャスティクス・パラボリックSARモメンタム移動平均のシグナルを取引の為に使用します。


Exp_karacatica Exp_karacatica

MomentumとADXインジケータに基づいた組み込みの最適化技術を持つEAです。最適化結果によってもっとも適切な時間軸と方向を選択します。

Relative Strength Index Relative Strength Index

相対強度指数（英：Relative Strength Index）です。

FlatTrend v.2 FlatTrend v.2

インディケータFlatTrendの修正版です。レンジ相場の始まりと終りを判断します。

FarhadCrab1 FarhadCrab1

FarhadCrab1というエキスパートアドバイザです。フレキシブルな設定システムが含まれています。また、MA、ストキャスティックス、MACD、RSIなど多くののインジケータのシグナルを取引の為に使用します。