Farhad - MetaTrader 4のためのエキスパート
実際の制作者: Farhad Farshad.
Farhadというエキスパートアドバイザです。フレキシブルな設定システムが含まれています。MACD・ストキャスティクス・パラボリックSAR・モメンタム・移動平均のシグナルを取引の為に使用します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7680
Exp_karacatica
MomentumとADXインジケータに基づいた組み込みの最適化技術を持つEAです。最適化結果によってもっとも適切な時間軸と方向を選択します。Relative Strength Index
相対強度指数（英：Relative Strength Index）です。
FlatTrend v.2
インディケータFlatTrendの修正版です。レンジ相場の始まりと終りを判断します。FarhadCrab1
FarhadCrab1というエキスパートアドバイザです。フレキシブルな設定システムが含まれています。また、MA、ストキャスティックス、MACD、RSIなど多くののインジケータのシグナルを取引の為に使用します。