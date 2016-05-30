请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
作者: Farhad Farshad.
Farhad EA 交易。它有许多设置。它也使用了指标: MACD, Stochastic, SAR, Momentum, MA.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7680
Exp_karacatica
基于两个指标(ADX 和 Momentum)并有内建优化器的EA交易。基于优化的结果，它会选择最佳的指标周期数以及交易方向或者不进行交易。相对强弱指数(RSI)
相对强弱指数技术指标.
FlatTrend v.2
FlatTrend 指标的修改版, 显示了平缓市场的开始和结束。FarhadCrab1
FarhadCrab1 EA。它有许多设置。它也使用了大量的指标，它们中的一些: MA, Stochastic, Macd, RSI.