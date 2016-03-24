移動平均収束拡散法 (英：Moving Average Convergence/Divergence,MACD) は次世代のトレンドフォロー型インジケーターです。価格の2つの移動平均線の相関を表します。



Moving Average Convergence/Divergence, MACD



MACDは、26期間と12期間の指数移動平均線(EMA)の差です。 買いと売りの機会を明確に示すために、MACDチャート上にシグナルラインが表示されます。



MACDはスイングトレードに最も効果的です。 MACDには、クロスオーバー、買われ過ぎ/売られ過ぎ、ダイバージェンスの3つの代表的な方法があります。



MACDは、12指数移動平均線から26指数移動平均線を引いて求められます。MACDのシグナルラインである9単純移動平均線は、MACDに表示されます。



MACD = EMA(CLOSE, 12)-EMA(CLOSE, 26)



SIGNAL = SMA(MACD, 9)



ここで:

EMA - 指数移動平均

SMA - 単純移動平均

SIGNAL - シグナルライン



基本的なMACDのトレード手法は、MACDがシグナルラインよりも落ち込んだときに売るというものです。 同様に、MACDがシグナルラインよりも上にきたときが買いのシグナルです。

MACDが0ラインを上にクロスしたときに買い、下にクロスしたときに売る方法も有名です。



MACDは買われ過ぎ/売られ過ぎの指標としても有用です。短期移動平均線が長期移動平均線から急激に離れたときは（MACDが上がったとき）、株価が過度に推移しているので、

現実的な水準に戻る可能性があります。



現在のトレンドの終わりの兆候は、MACDと株価がダイバージェンスする付近で起こります。上昇ダイバージェンスは、MACDが新しい高値を形成したにも関わらず、価格が新しい高値に達しなかったときに発生します。下降ダイバージェンスは、MACDが新しい安値を形成したにも関わらず、価格が新しい安値に達しなかったときに発生します。これらのダイバージェンスは買われ過ぎ/売られ過ぎの水準にあるときには、どちらも重要です。





インジケーターの詳細

Moving Average Convergence/Divergenceの詳細は、「Moving Average Convergence/Divergence」というテクニカル分析に関する記事をご覧ください。