コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Moving Average Convergence Divergence, MACD - MetaTrader 4のためのインディケータ

MetaQuotes | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
1994
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
MACD.mq4 (3.42 KB) ビュー
\MQL4\Include\
MovingAverages.mqh (8.85 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

移動平均収束拡散法 (英：Moving Average Convergence/Divergence,MACD) は次世代のトレンドフォロー型インジケーターです。価格の2つの移動平均線の相関を表します。

Moving Average Convergence/Divergence, MACD

MACDは、26期間と12期間の指数移動平均線(EMA)の差です。 買いと売りの機会を明確に示すために、MACDチャート上にシグナルラインが表示されます。

MACDはスイングトレードに最も効果的です。 MACDには、クロスオーバー、買われ過ぎ/売られ過ぎ、ダイバージェンスの3つの代表的な方法があります。

計算:

MACDは、12指数移動平均線から26指数移動平均線を引いて求められます。MACDのシグナルラインである9単純移動平均線は、MACDに表示されます。

MACD = EMA(CLOSE, 12)-EMA(CLOSE, 26)

SIGNAL = SMA(MACD, 9)

ここで:
EMA - 指数移動平均
SMA - 単純移動平均
SIGNAL - シグナルライン

クロスオーバー .

基本的なMACDのトレード手法は、MACDがシグナルラインよりも落ち込んだときに売るというものです。 同様に、MACDがシグナルラインよりも上にきたときが買いのシグナルです。
MACDが0ラインを上にクロスしたときに買い、下にクロスしたときに売る方法も有名です。

買われ過ぎ/売られ過ぎ .

MACDは買われ過ぎ/売られ過ぎの指標としても有用です。短期移動平均線が長期移動平均線から急激に離れたときは（MACDが上がったとき）、株価が過度に推移しているので、
現実的な水準に戻る可能性があります。

ダイバージェンス .

現在のトレンドの終わりの兆候は、MACDと株価がダイバージェンスする付近で起こります。上昇ダイバージェンスは、MACDが新しい高値を形成したにも関わらず、価格が新しい高値に達しなかったときに発生します。下降ダイバージェンスは、MACDが新しい安値を形成したにも関わらず、価格が新しい安値に達しなかったときに発生します。これらのダイバージェンスは買われ過ぎ/売られ過ぎの水準にあるときには、どちらも重要です。

インジケーターの詳細

Moving Average Convergence/Divergenceの詳細は、「Moving Average Convergence/Divergence」というテクニカル分析に関する記事をご覧ください。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7774

Ichimoku Kinko Hyo Ichimoku Kinko Hyo

一目均衡表は、市場のトレンドとサポート/レジスタンスの特徴が組み込まれており、買いと売りのシグナルを生成します。

Trend Me Leave Me Trend Me Leave Me

エキスパートアドバイザTrend Me Leave Me

為替レートのポンプ 為替レートのポンプ

このスクリプトは、為替レートを「ポンプ」します。

ティックセーバー (TickSave) ティックセーバー (TickSave)

このエキスパートアドバイザは、指定された通貨ペアごとにティック履歴をCSVファイルに保存します。