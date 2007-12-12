CodeBaseРазделы
Farhad - эксперт для MetaTrader 4

Автор: Farhad Farshad.

Советник Farhad. Имеет множество настроек. Так же использует индикаторы: MACD, Stochastic, SAR, Momentum, MA.


