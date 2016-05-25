無料でロボットをダウンロードする方法を見る
FarhadCrab1 - MetaTrader 4のためのエキスパート
実際の制作者: Farhad Farshad
FarhadCrab1というエキスパートアドバイザです。フレキシブルな設定システムが含まれています。また、MA、ストキャスティックス、MACD、RSI.など多くののインジケータのシグナルを取引の為に使用します。
