Farhadというエキスパートアドバイザです。フレキシブルな設定システムが含まれています。移動平均・パラボリックSAR・ストキャスティクス・モメンタム・MACDのシグナルを取引の為に使用します。

MomentumとADXインジケータに基づいた組み込みの最適化技術を持つEAです。最適化結果によってもっとも適切な時間軸と方向を選択します。