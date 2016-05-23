CodeBaseKategorien
Farhad - Experte für den MetaTrader 4

Autor: Farhad Farshad.

Der Farhad EA. Er hat eine Menge von Einstellungen. Er verwendet die Indikatoren: MACD, Stochastik, SAR, Momentum, MA.


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7680

Exp_karacatica Exp_karacatica

Expert Advisor basiert auf zwei Indikatoren (ADX und Momentum) mit einem eingebauten Optimierer. Auf der Grundlage der Ergebnisse der Optimierung wählt er die beste Periodenlänge für die Indikatoren und der Handelsstrategie oder wartet ab.

Relative Strength Index Relative Strength Index

Relative Strength Index, ein technischer Indikator

FlatTrend v.2 FlatTrend v.2

Eine modifizierte Version des FlatTrend-Indikators, er zeigt den Beginn und das Ende eines Seitwärtsmarktes.

FarhadCrab1 FarhadCrab1

Der FarhadCrab1 EA. Er hat eine Menge von Einstellungen. Er verwendet auch eine große Anzahl von Indikatoren. Einige von ihnen: MA, Stochastik, Macd, RSI.