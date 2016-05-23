Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Farhad - Experte für den MetaTrader 4
Autor: Farhad Farshad.
Der Farhad EA. Er hat eine Menge von Einstellungen. Er verwendet die Indikatoren: MACD, Stochastik, SAR, Momentum, MA.
Exp_karacatica
Expert Advisor basiert auf zwei Indikatoren (ADX und Momentum) mit einem eingebauten Optimierer. Auf der Grundlage der Ergebnisse der Optimierung wählt er die beste Periodenlänge für die Indikatoren und der Handelsstrategie oder wartet ab.Relative Strength Index
Relative Strength Index, ein technischer Indikator
FlatTrend v.2
Eine modifizierte Version des FlatTrend-Indikators, er zeigt den Beginn und das Ende eines Seitwärtsmarktes.FarhadCrab1
Der FarhadCrab1 EA. Er hat eine Menge von Einstellungen. Er verwendet auch eine große Anzahl von Indikatoren. Einige von ihnen: MA, Stochastik, Macd, RSI.