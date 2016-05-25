コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Relative Strength Index - MetaTrader 4のためのインディケータ

ビュー:
1625
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
RSI.mq4 (4.69 KB) ビュー
RSIを分析する一般的な方法は、価格が新しい高値をつけたにも関わらず、RSIが前の高値よりも下がったときのダイバージェンスを見ることです。

このダイバージェンスは転換の兆候でもあります。RSIが下に転換して直近の底よりも下がったとき、"failure swing"を完了したと言われます。

failure swing は、転換がもう少しで起こる兆候と考えられています。

Relative Strength Index

チャート分析にRSIを使う方法:


    • 天井と底.
      RSIは、一般的に70以上を天井、30以下を底として考えます。 RSIは、価格チャートをベースに、一般的にこのように天井と底を形成します。

    • チャートの波形.
      チャートの波形 RSIはしばしば、価格チャートには見えないようなヘッドアンドショルダーや三角形のような特定のチャートパターンを形成します。

    • Failure swing (サポート/レジスタンスのブレイク).
      これはRSIがひとつ前の高値（天井）を超える場合、もしくは、ひとつ前の安値（底）を超える場合です。

    • サポート/レジスタンス.
      RSIは時としてサポート/レジスタンスを価格そのものよりもはっきりと表します。

    • ダイバージェンス.
      上記でも説明したように、価格が高値（安値）をつけたにも関わらず、RSIが高値（安値）を更新しなかった場合、ダイバージェンスが起こります。価格は一般的に、RSIの方向に動きます。


    計算:

    RSIの公式:

    RSI = 100 - (100 / (1 + U / D))

    ここで:
    U — 価格変化のプラスの平均値;
    D — 価格変化のマイナスの平均値

    インジケーターの詳細

    Relative Strength Indexの詳細は「Relative Strength Index」というテクニカル分析に関する記事をご覧ください。

