私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
Relative Strength Index - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1625
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
RSIを分析する一般的な方法は、価格が新しい高値をつけたにも関わらず、RSIが前の高値よりも下がったときのダイバージェンスを見ることです。
このダイバージェンスは転換の兆候でもあります。RSIが下に転換して直近の底よりも下がったとき、"failure swing"を完了したと言われます。
failure swing は、転換がもう少しで起こる兆候と考えられています。
Relative Strength Index
チャート分析にRSIを使う方法:
計算:
RSIの公式:
RSI = 100 - (100 / (1 + U / D))
ここで:
U — 価格変化のプラスの平均値;
D — 価格変化のマイナスの平均値
インジケーターの詳細
Relative Strength Indexの詳細は「Relative Strength Index」というテクニカル分析に関する記事をご覧ください。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7677
インディケータ Ikarakatica。買いシグナルと売りシグナルを出します。EMA：2つのMAの交差に基づいたEA
2つのMAの交差に基づいた代表的なエントリーシグナルを出します。
MomentumとADXインジケータに基づいた組み込みの最適化技術を持つEAです。最適化結果によってもっとも適切な時間軸と方向を選択します。Farhad
Farhadというエキスパートアドバイザです。フレキシブルな設定システムが含まれています。移動平均・パラボリックSAR・ストキャスティクス・モメンタム・MACDのシグナルを取引の為に使用します。