RSIを分析する一般的な方法は、価格が新しい高値をつけたにも関わらず、RSIが前の高値よりも下がったときのダイバージェンスを見ることです。



このダイバージェンスは転換の兆候でもあります。RSIが下に転換して直近の底よりも下がったとき、"failure swing"を完了したと言われます。



failure swing は、転換がもう少しで起こる兆候と考えられています。

Relative Strength Index



チャート分析にRSIを使う方法:





天井と底.

RSIは、一般的に70以上を天井、30以下を底として考えます。 RSIは、価格チャートをベースに、一般的にこのように天井と底を形成します。



チャートの波形.

チャートの波形 RSIはしばしば、価格チャートには見えないようなヘッドアンドショルダーや三角形のような特定のチャートパターンを形成します。



Failure swing (サポート/レジスタンスのブレイク).

これはRSIがひとつ前の高値（天井）を超える場合、もしくは、ひとつ前の安値（底）を超える場合です。



サポート/レジスタンス.

RSIは時としてサポート/レジスタンスを価格そのものよりもはっきりと表します。



ダイバージェンス.

上記でも説明したように、価格が高値（安値）をつけたにも関わらず、RSIが高値（安値）を更新しなかった場合、ダイバージェンスが起こります。価格は一般的に、RSIの方向に動きます。

RSIの公式:



RSI = 100 - (100 / (1 + U / D))



ここで:

U — 価格変化のプラスの平均値;

D — 価格変化のマイナスの平均値



インジケーターの詳細

Relative Strength Indexの詳細は「Relative Strength Index」というテクニカル分析に関する記事をご覧ください。