ポケットに対して
エキスパート

Exp_karacatica - MetaTrader 4のためのエキスパート

実際の制作者: ドミトリイ

ADXMomentumインジケータに基づいた組み込みの最適化技術を持つEAです。最適化結果によってもっとも適切な時間軸と方向を選択します。
また、Ikarakaticaが使用されます。

Automated Trading Championship 2006の参加者のEAです。

バックテスト:
通貨ペア: ユーロドル
時間軸: 15分足のみ
モデル: 全ティック



注意: レンジ相場では全く効果がありませんが、強いトレンドならばすごいですね！

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7678

