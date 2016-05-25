無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Exp_karacatica - MetaTrader 4のためのエキスパート
- ビュー:
- 1081
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の制作者: ドミトリイ
ADXとMomentumインジケータに基づいた組み込みの最適化技術を持つEAです。最適化結果によってもっとも適切な時間軸と方向を選択します。
また、Ikarakaticaが使用されます。
Automated Trading Championship 2006の参加者のEAです。
バックテスト:
通貨ペア: ユーロドル
時間軸: 15分足のみ
モデル: 全ティック
注意: レンジ相場では全く効果がありませんが、強いトレンドならばすごいですね！
ADXとMomentumインジケータに基づいた組み込みの最適化技術を持つEAです。最適化結果によってもっとも適切な時間軸と方向を選択します。
また、Ikarakaticaが使用されます。
Automated Trading Championship 2006の参加者のEAです。
バックテスト:
通貨ペア: ユーロドル
時間軸: 15分足のみ
モデル: 全ティック
注意: レンジ相場では全く効果がありませんが、強いトレンドならばすごいですね！
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7678
Relative Strength Index
相対強度指数（英：Relative Strength Index）です。Ikarakatica
インディケータ Ikarakatica。買いシグナルと売りシグナルを出します。
Farhad
Farhadというエキスパートアドバイザです。フレキシブルな設定システムが含まれています。移動平均・パラボリックSAR・ストキャスティクス・モメンタム・MACDのシグナルを取引の為に使用します。FlatTrend v.2
インディケータFlatTrendの修正版です。レンジ相場の始まりと終りを判断します。