Farhadというエキスパートアドバイザです。フレキシブルな設定システムが含まれています。移動平均・パラボリックSAR・ストキャスティクス・モメンタム・MACDのシグナルを取引の為に使用します。

インディケータFlatTrendの修正版です。レンジ相場の始まりと終りを判断します。