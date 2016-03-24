ストキャスティクスは、特定の期間における終値と価格範囲を比較します。

ストキャスティクスは2本のラインを描写します。メインの線は %K と呼ばれています。2番目の線は %Kの移動平均で、%D と呼ばれています。%K の線は一般的に実線で、%Dの線は通常点線で描写されます。

Stochastic Oscillator, Stochastic

ストキャスティクスにはいくつかの利用法があります。 一般的な3つの方法:



オシレーター（%Kか%D）が特定の値（例：20）より下がってから

上がったときに買い。

オシレーターが特定の値（例：80）よりも上がってから

下がったときに売り。;



%Kが%Dを上抜けしたときに買い。%Kが%Dを下抜けしたときに

売り。



ダイバージェンスの発見 . 例えば、価格が次々に新しい高値をつけていて、

ストキャスティクスがひとつ前の高値よりも下がった場合



ストキャスティクスには3つの変数があります。 :

%K 期間 (Pk). ストキャスティクスの計算に使われる期間を示し、初期値は5です。



%K スロー期間 (Sk). %Kのスムージングする期間を表します。

1はファストストキャスティクスとなり、3はスローストキャスティクスになります。初期値は3です。



%D 期間 (Pd). %Kの移動平均線を計算する期間を表します。初期値は3です。



%Kの計算:



%K = 100*SUM (CLOSE - MIN (LOW, Pk), Sk) / SUM (MAX (HIGH, Pk) - MIN (LOW, Pk)), Sk)



ここで:

CLOSE - 終値;

MIN (LOW, Pk) - %K期間中の安値;

MAX (HIGH, Pk) - %K期間中の高値;

SUM (CLOSE - MIN (LOW, Pk), Sk) - Sk期間内の(CLOSE - MIN (LOW, Pk)の合計;

SUM (MAX (HIGH, Pk) - MIN (LOW, Pk)), Sk) - Sk期間内の(HIGH, Pk) - MIN (LOW, Pk)の合計



%Dのシグナルラインの計算:



%D = SMA (%K, Pd)



ここで:

Pd - 平滑化期間 %K;

SMA - 単純移動平均.

インジケーターの詳細

Stochastic Oscillatorの詳細は、「Stochastic Oscillator」というテクニカル分析に関する記事をご覧ください。