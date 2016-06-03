RBI外国為替指標の基本は、取引所で活発な取引が存在しないことによって夜間の市場の属性が急激に揮発性を減少させることです。この指標は価格の流れとボラティリティ（可変性）を考慮し、もみ合い相場での操作の成功に役立ちます。夜間に実行されるエキスパートアドバイザーでRBVIを使用することをお勧めします。

RVI指標のシグナル：チャート上の指標値が40％未満の場合はもみ合い市場です。60％以上であればアクティブな動きがあります。



この指標は元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2010年6月15日に公開されました。

