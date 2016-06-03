無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
RBVI - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1089
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
RBI外国為替指標の基本は、取引所で活発な取引が存在しないことによって夜間の市場の属性が急激に揮発性を減少させることです。この指標は価格の流れとボラティリティ（可変性）を考慮し、もみ合い相場での操作の成功に役立ちます。夜間に実行されるエキスパートアドバイザーでRBVIを使用することをお勧めします。
RVI指標のシグナル：チャート上の指標値が40％未満の場合はもみ合い市場です。60％以上であればアクティブな動きがあります。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2010年6月15日に公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/719
ZigZag_INT
計算速度が最適化されたジグザグ指標バージョン。Past Regression Deviated（過去回帰のずれ）
チャンネルトレンド指標。
MA_AC_Stochastic_Signal
この指標はトレンドの方向（移動平均）と売買シグナル（ストキャスティックス+アクセラレータ）を示します。RSI_AC_Stochastic_Signal
この指標はトレンドの方向（RSI）と売買シグナル（ストキャスティックス+アクセラレータ）を示します。