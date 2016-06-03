RSI_AC_Stochastic_Signal

無料でロボットをダウンロードする方法を見る
この指標はRSIによって定められたトレンドシグナルを色付きの台形（色はトレンド方向と相関）、 ストキャスティックスとビルウィリアムのアクセラレータによって定められた一体的な市場参入シグナルを色つきのバーとして示します。
指標の入力パラメータはRSIとストキャスティックスの入力パラメータを含みます。
//+-----------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+-----------------------------------+ input int RSI_Period=9; // RSI期間 input ENUM_APPLIED_PRICE RSI_Price=PRICE_CLOSE; // RSI 価格算出手法 input int STO_Period=5; // ストキャスティックス期間 input int STOD_Period=5; // ストキャスティックスシグナル線期間 input int STO_Slowing=3; // ストキャスティックス低速化期間 input ENUM_MA_METHOD STO_Method=MODE_SMA; // ストキャスティックス平均化手法 input ENUM_STO_PRICE STO_Price=STO_LOWHIGH; // ストキャスティックス価格算出手法
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/721
