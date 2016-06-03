コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

RSI_AC_Stochastic_Signal - MetaTrader 5のためのインディケータ

この指標はRSIによって定められたトレンドシグナルを色付きの台形（色はトレンド方向と相関）、 ストキャスティックスとビルウィリアムのアクセラレータによって定められた一体的な市場参入シグナルを色つきのバーとして示します。

指標の入力パラメータはRSIとストキャスティックスの入力パラメータを含みます。

//+-----------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ                   |
//+-----------------------------------+
input int RSI_Period=9;                       // RSI期間
input ENUM_APPLIED_PRICE RSI_Price=PRICE_CLOSE;  // RSI 価格算出手法
input int STO_Period=5;                       // ストキャスティックス期間
input int STOD_Period=5;                      // ストキャスティックスシグナル線期間
input int STO_Slowing=3;                      // ストキャスティックス低速化期間
input ENUM_MA_METHOD STO_Method=MODE_SMA;       // ストキャスティックス平均化手法
input ENUM_STO_PRICE STO_Price=STO_LOWHIGH;     // ストキャスティックス価格算出手法

RSI_AC_Stochastic_Signal

MA_AC_Stochastic_Signal MA_AC_Stochastic_Signal

この指標はトレンドの方向（移動平均）と売買シグナル（ストキャスティックス+アクセラレータ）を示します。

RBVI RBVI

RBI外国為替指標の基本は、取引所で活発な取引が存在しないことによって夜間の市場の属性が急激に揮発性を減少させることです。この指標は価格の流れとボラティリティ（可変性）を考慮し、もみ合い相場での操作の成功に役立ちます。夜間に実行されるエキスパートアドバイザーでRBVIを使用することをお勧めします。

UltraWPR UltraWPR

この指標はWPR（ラリー・ウィリアムズパーセントレンジ）とその複数のシグナルライン分析に基づいています。

UltraRSI UltraRSI

この指標はRSIとその複数のシグナルライン分析に基づいています。