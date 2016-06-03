RSI_AC_Stochastic_Signal

この指標はRSIによって定められたトレンドシグナルを色付きの台形（色はトレンド方向と相関）、 ストキャスティックスとビルウィリアムのアクセラレータによって定められた一体的な市場参入シグナルを色つきのバーとして示します。

指標の入力パラメータはRSIとストキャスティックスの入力パラメータを含みます。