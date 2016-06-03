無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ZigZag_INT - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Nikolay Kositsin
- ビュー:
- 1557
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Integer
標準的なジグザグは、いくつかのマイナーな違いがありながらも、端末のカスタム指標のセットのジグザグ （それよりは高速ですが）として機能します。このバージョンには不必要な追加的な指標バッファが含まれていません。それによってコードの最適化が可能でした。
この指標は元々MQL4で実装されhttp://dmffx.comで公表されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/718
Past Regression Deviated（過去回帰のずれ）
チャンネルトレンド指標。DinapoliTargets_MTF
DiNapoliレベルからなる、より大きな時間枠のチャートを使用して構築されたグリッド。グリッドの作成の過程においてDiNapoliTargets指標データが考慮されています。
RBVI
RBI外国為替指標の基本は、取引所で活発な取引が存在しないことによって夜間の市場の属性が急激に揮発性を減少させることです。この指標は価格の流れとボラティリティ（可変性）を考慮し、もみ合い相場での操作の成功に役立ちます。夜間に実行されるエキスパートアドバイザーでRBVIを使用することをお勧めします。MA_AC_Stochastic_Signal
この指標はトレンドの方向（移動平均）と売買シグナル（ストキャスティックス+アクセラレータ）を示します。