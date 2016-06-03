コードベースセクション
インディケータ

ZigZag_INT - MetaTrader 5のためのインディケータ

Integer
発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
1557
評価:
(24)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

Integer

標準的なジグザグは、いくつかのマイナーな違いがありながらも、端末のカスタム指標のセットのジグザグ （それよりは高速ですが）として機能します。このバージョンには不必要な追加的な指標バッファが含まれていません。それによってコードの最適化が可能でした。

この指標は元々MQL4で実装されhttp://dmffx.comで公表されました。

ZigZag_INT

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/718

